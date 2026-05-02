Spirit Airlines podría cerrar de la noche a la mañana. Esto es lo que los viajeros necesitan saber.

Spirit Airlines podría cerrar de la noche a la mañana. Esto es...

El cierre de Spirit Airlines podría producirse tan temprano como a las 3 a.m. ET del sábado, según personas familiarizadas con el asunto. La aerolínea no ha logrado asegurar una línea de crédito financiera para continuar operando, aunque no ha comentado sobre el posible cierre o sus planes.

Alrededor de 290 vuelos de Spirit están programados para el sábado, según el sitio de aviación Flightradar24. Otros 381 están programados para el domingo.

Los viajeros con boletos de Spirit podrían estar comprensiblemente alterados. Mientras que ha habido algunas aerolíneas estadounidenses que cerraron en años recientes, la aerolínea de bajo costo es más grande que la mayoría de los fracasos recientes de aerololíneas y conecta ciudades importantes como Nueva York, Miami, Detroit y Los Ángeles, y muchas otras entre ellas, con sus aviones Airbus.

Esto es lo que los viajeros necesitan saber:

Tienes un boleto de Spirit. ¿Qué debes hacer?

Inmediatamente, nada. Los viajeros que tienen un vuelo de Spirit, como esta reportera de CNBC para más adelante en el mes, probablemente recibirán un reembolso si compraron los boletos con una tarjeta de crédito. Sin embargo, si el boleto fue comprado con una tarjeta de débito o con puntos de lealtad, las posibilidades de recuperar los fondos son escasas.

“Si tienes una reserva para un vuelo en Spirit, no lo canceles proactivamente. Espera a que la aerolínea anuncie que está cerrando”, dijo Henry Harteveldt, fundador de Atmosphere Research Group, una firma consultora de viajes.

¿Spirit podrá ayudarte en el aeropuerto?

No cuentes con ello. Spirit se ha negado a comentar sobre un posible cierre. Si confirma el fin de sus operaciones, lo más probable es que la aerolínea tenga información en su sitio web sobre los próximos pasos de los viajeros.

Harteveldt dijo que los viajeros no deben ir al aeropuerto esperando encontrar personal de Spirit en caso de que la aerolínea cese operaciones. Es probable que los centros de llamadas estén abrumados si todavía están ocupados.

Esto podría dejar a los pasajeros con menos respuestas de las que les gustaría, pero otras aerolíneas seguramente ayudarán a los clientes afectados.

¿Cómo puede ayudar otra aerolínea?

United Airlines, JetBlue Airways, Frontier Airlines y American Airlines están entre las aerolíneas que han dicho que están listas para ayudar a clientes y tripulaciones de Spirit si la aerolínea cierra.

Esto podría significar programar vuelos adicionales para transportar a los pasajeros varados, similar a lo que hacen durante un huracán u otro desastre natural.

¿Por qué podría Spirit cerrar?

Spirit, conocida por sus aviones amarillos brillantes, tarifas bajas y tarifas por todo lo demás, había tenido éxito durante años, pero esta semana estuvo al borde de la liquidación después de no llegar a un acuerdo con los tenedores de bonos para un rescate gubernamental de $500 millones por parte de la administración de Trump.

El año pasado Spirit se declaró en quiebra por segunda vez en menos de un año, aunque había tenido una serie de problemas incluso antes. Un plan para ser adquirida por JetBlue fue bloqueado. Los costos crecientes trastornaron su modelo de negocio. Un defecto en el motor dejó en tierra docenas de sus aviones. Y, más ampliamente, los viajes de lujo se volvieron más populares entre los consumidores, impulsando los beneficios de las aerolíneas.

Al mismo tiempo, las grandes aerolíneas de legado estaban vendiendo sus propias tarifas de economía básica que eran similares a lo que Spirit ofrecía, pero con redes más grandes.

¿Qué significa esto para los viajes en el futuro?

Las aerolíneas han estado agregando vuelos desde la presentación de quiebra de Spirit el año pasado en algunas de sus rutas y en aeropuertos importantes. Es probable que sigan haciéndolo.

Los expertos han dicho que esperan que las tarifas suban, al menos en algunos mercados, si el descontador desaparece, a pesar de que la aerolínea ha disminuido considerablemente.