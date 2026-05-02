La importancia de las bases militares estadounidenses en Alemania

Al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no le gustaron las últimas declaraciones del canciller Friedrich Merz sobre la guerra de Irán; eso quedó claro en la reciente perorata de Trump en Truth Social, donde afirmó que el líder alemán “¡no sabe de lo que está hablando!”.

Entonces, ¿qué pasó? El lunes, Merz dijo que Estados Unidos “claramente no tiene ninguna estrategia” para tratar con Teherán, y afirmó que “una nación entera está siendo humillada por el liderazgo iraní”.

Las palabras del líder alemán no cayeron bien entre Trump, quien rápidamente amenazó con reducir la presencia de tropas estadounidenses en Alemania. El viernes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, había ordenado la retirada de alrededor de 5.000 tropas estadounidenses durante los próximos seis a 12 meses.

Sin embargo, esta no es la primera vez que un presidente estadounidense amenaza con reducir el número de soldados estacionados en Alemania. Pero las instalaciones militares estadounidenses en Alemania tienen una importante importancia estratégica para Estados Unidos, al tiempo que forman una parte importante de la economía en ciertas partes del país.

Actualmente hay entre 35.000 y 39.000 soldados estadounidenses estacionados en Alemania, además de al menos otros 10.000 militares. Están repartidos en 20 sitios importantes diferentes, ubicados principalmente en el sur y suroeste del país. Incluyendo instalaciones más pequeñas, hay alrededor de 40 instalaciones militares dirigidas por Estados Unidos en Alemania en total.

Ramstein y Spangdahlem

La base aérea de Ramstein, en el estado occidental de Renania-Palatinado, es la base militar estadounidense más grande fuera de Estados Unidos. Sirve como centro logístico para tropas, equipos y carga en ruta hacia Medio Oriente, África y Europa del Este.

Ramstein es el cuartel general de la Fuerza Aérea de EE.UU. en Europa y sirve como centro de mando de la OTAN para la vigilancia del espacio aéreo militar para todos los socios europeos. En la base aérea también se encuentra una estación de retransmisión de satélites, que es de gran importancia para el despliegue de drones de combate estadounidenses, por ejemplo en Oriente Medio. Como la curvatura de la Tierra no permite el pilotaje directo de drones desde EE. UU., las señales se transmiten por satélite a través de Ramstein.

La base también sirve como centro médico, ya que los soldados heridos de Europa, África u Oriente Medio son trasladados en avión a Ramstein y tratados en el adyacente Centro Médico Regional Landstuhl, el hospital militar estadounidense más grande fuera de Estados Unidos.

Ramstein es la mayor base estadounidense en Alemania Imagen: Boris Roessler/dpa/Picture Alliance

Ambas instalaciones forman parte de la Comunidad Militar de Kaiserslautern, que comprende más de 50.000 soldados estadounidenses, empleados civiles y sus familias.

Spangdahlem, la segunda base más grande de la Fuerza Aérea estadounidense en suelo alemán, se encuentra a unos 120 kilómetros (75 millas) más al noroeste. A diferencia de Ramstein, Spangdahlem sirve principalmente para misiones operativas de combate. Aquí está estacionado un escuadrón de cazas compuesto por unos 20 aviones F-16 que funciona como fuerza de reacción rápida en tiempos de crisis. El escuadrón ayuda a asegurar el flanco oriental de la OTAN y está especializado en eliminar las defensas aéreas enemigas.

Stuttgart y Wiesbaden

Mientras que Ramstein y Spangdahlem son en gran medida bases operativas estadounidenses, Stuttgart y Wiesbaden asumen un papel más estratégico. Esto se debe a que en Stuttgart se encuentran el Comando Europeo de EE.UU. (EUCOM) y el Comando de África de EE.UU. (AFRICOM). Toda la actividad militar estadounidense en Europa y África se coordina desde aquí. Wiesbaden también alberga el cuartel general del ejército estadounidense en Europa y África. Además, aquí se coordinan los suministros de armas occidentales y los programas de entrenamiento para las fuerzas armadas ucranianas.

Grafenwöhr y Hohenfels

Estas dos comunidades bávaras al este de Nuremberg albergan el Centro Conjunto de Preparación Multinacional, el centro de entrenamiento del ejército estadounidense más importante en Europa.

Grafenwöhr cuenta con uno de los campos de entrenamiento militar más grandes y modernos del mundo, donde los soldados aprenden a operar sistemas de armas con munición real. Mientras tanto, Hohenfels organiza ejercicios de combate realistas en aldeas simuladas, en ocasiones utilizando actores civiles. Miles de soldados de la OTAN se entrenan cada año en ambos lugares para mejorar la cooperación transfronteriza.

Büchel

Se cree ampliamente que la base aérea de Büchel, en Renania-Palatinado, es el único emplazamiento de armas nucleares que queda en Alemania, aunque ni Estados Unidos ni Alemania lo han confirmado oficialmente. Al igual que otros países europeos, Alemania participa en lo que se conoce como el “compartimiento nuclear” de la OTAN. Esto significa que, si bien Estados Unidos almacena armas nucleares en Europa, son los países anfitriones de la OTAN los que entregan las armas en aviones de combate en caso de una crisis.

Instituto de investigación para la paz SIPRI, con sede en Estocolmo estima que Estados Unidos tiene un total de 15 a 20 bombas nucleares tácticas almacenadas en este lugar.

La base aérea alberga un escuadrón de la fuerza aérea táctica alemana especialmente entrenado y un escuadrón de apoyo de municiones estadounidense que mantiene y repara las armas almacenadas aquí.

En la base de Büchel se están realizando importantes mejoras por valor de miles de millones de euros. Imagen: Thomas Frey/dpa/Picture Alliance

¿Por qué hay tantas bases estadounidenses en Alemania?

Después de la victoria aliada sobre la Alemania nazi, la parte occidental del país (que más tarde se convirtió en Alemania Occidental) se dividió en tres zonas de ocupación: administradas por los británicos, los franceses y los estadounidenses, respectivamente. Este último abarcaba principalmente el sur y el suroeste de Alemania, razón por la cual las tropas estadounidenses todavía hoy se concentran aquí.

Con el inicio de la Guerra Fría, Alemania Occidental se convirtió en un estado de primera línea que limitaba con la Alemania Oriental comunista y Checoslovaquia, dos países del Pacto de Varsovia. Tanto Alemania Occidental como Estados Unidos estaban interesados ​​en aumentar la presencia militar estadounidense para que sirviera como elemento disuasivo contra la Unión Soviética. En su apogeo, más de 250.000 soldados estadounidenses estaban estacionados en Alemania Occidental a mediados de los años 1980.

Después del colapso de la Unión Soviética en 1989/1990, la ubicación geográfica de Alemania en el centro de Europa siguió siendo estratégicamente ventajosa para Estados Unidos.

Por eso sus bases siguieron utilizándose para apoyar las operaciones militares estadounidenses en Oriente Medio y África, pero también para proteger el flanco oriental de la OTAN contra Rusia, a pesar de que el número de soldados estadounidenses estacionados en Alemania ha ido disminuyendo constantemente.

La ciudad alemana de Kaiserslautern se beneficia económicamente de la presencia de bases militares estadounidenses cercanas Imagen: Imago/Westend61

¿Qué importancia tienen las bases estadounidenses para la economía de Alemania?

Las bases son un factor económico importante para Alemania. Muchos sitios están ubicados en regiones rurales del país, donde el ejército estadounidense actúa como el mayor inversor y empleador.

Más de 10.000 alemanes trabajan directamente para el ejército estadounidense, mientras que se estima que 70.000 empleos alemanes están indirectamente vinculados a empresas que trabajan para las fuerzas estadounidenses, por ejemplo en el sector de la construcción o la industria de servicios.

Cada año, Estados Unidos invierte miles de millones en la operación, expansión y modernización de sus bases alemanas.

Además, los soldados estadounidenses radicados en Alemania y sus familias gastan una gran parte de su salario en tiendas y negocios alemanes. La comunidad militar por sí sola aporta hasta 3.500 millones de euros (4.100 millones de dólares) anualmente a la economía regional.

Este artículo fue traducido del alemán.