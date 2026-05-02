Por qué la Princesa Charlotte nunca será tu heredera de repuesto promedio.

Una estudiante de Year 6 en la Escuela Lambrook, toca el piano, se unió a Kate para un dúo especial en el programa de ITV Royal Carols: Juntos en Navidad, y también es atlética como su mamá, mostrando interés en fútbol, caballos, natación, gimnasia, netball, ballet y tap.

“Charlotte quería que les dijera que es muy buena en la portería,” dijo William a las Lionesses, también conocido como el equipo nacional de fútbol femenino, durante una visita en 2022 a una sesión de entrenamiento en el St. George’s Park en Burton upon Trent. “Ella dijo, ‘Por favor diles eso’. Ella es una estrella en ciernes para el futuro.

Más recientemente, el príncipe dijo en The Reluctant Traveler que a Charlotte y Louis también les encantaba intentar superarse uno al otro en el trampolín, bromeando, “Aparentemente hay un arte en ello”.

Siendo la única hija de Kate y William, siempre habrá un gran interés en lo que Charlotte esté haciendo, desde su moda (el “Efecto Charlotte” ya ha impulsado muchas libras en la economía minorista del Reino Unido), hasta su educación y actividades extraescolares, hasta su eventual elección de pareja que será revisada una y otra vez.

Pero las posibilidades son infinitas, especialmente considerando que tiene modernidad de su lado. Como la primera niña en su famosa familia que mantendrá su lugar en la línea de sucesión por encima de su hermano menor, el papel de heredera de reserva será lo que ella decida hacer con él.

Siga leyendo para conocer un resumen de las noticias más importantes que los miembros de la realeza han generado hasta ahora en 2026.