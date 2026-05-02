Reclamación de las Malvinas: ¿Puede la argentina Milei utilizar los vínculos con Trump para desafiar al Reino Unido?

El presidente Javier Milei ha agudizado recientemente su retórica sobre el reclamo de Argentina sobre las Islas Malvinas controladas por los británicos, en un momento en que su estrecha relación con el presidente estadounidense Donald Trump y las crecientes tensiones de este último con el Reino Unido han llamado la atención sobre el futuro del territorio en disputa.

Trump y Milei se han reunido varias veces. El líder argentino es un personaje habitual en las reuniones políticas conservadoras pro-Trump en Estados Unidos. Trump ha descrito anteriormente a Milei, un líder populista de extrema derecha del partido Liberty Advances, como su “presidente favorito”.

Las Islas Malvinas, conocidas como Las Malvinas en Argentina, han sido durante mucho tiempo una fuente de tensión entre Londres y Buenos Aires, aunque las relaciones han sido en gran medida tranquilas en los últimos días.

Pero en los últimos días, informes han sugerido que el Pentágono ha propuesto una revisión de la neutralidad histórica de Estados Unidos sobre la disputa de las Malvinas, mientras los lazos entre Washington y Londres se desploman por las críticas británicas a la guerra de Trump contra Irán.

¿Podrían cambiar eso la relación de Milei con Trump y el enfado del presidente estadounidense con Gran Bretaña?

¿Cuál es la disputa por las Islas Malvinas?

Las islas son un territorio británico autónomo de ultramar en el suroeste del Océano Atlántico. Un archipiélago, sus dos islas principales son East Falkland y West Falkland.

Las islas están a casi 13.000 kilómetros (8.000 millas) del territorio continental del Reino Unido y tienen una población de sólo unas 3.200 personas. Alrededor de un millón de pingüinos anidan en las islas cada verano.

Argentina reclama soberanía sobre las islas, argumentando que las heredó de la corona española en el siglo XIX.

Sin embargo, en 1690, el inglés John Strong desembarcó en el territorio y le puso el nombre de su patrón, el vizconde Falkland.

Desde entonces, el Reino Unido, Argentina, Francia y España han establecido asentamientos en las islas.

El Reino Unido ha administrado las islas desde 1833 y basa su reclamo en su presencia establecida allí desde hace mucho tiempo y en las preferencias claramente probritánicas de los propios isleños. En 2013, los habitantes de Malvinas celebraron un referéndum, en el que 1.513 de 1.517 votaron a favor de permanecer británicos.

Sin embargo, los argentinos ven a los británicos como una fuerza colonizadora en el territorio.

En abril de 1982, la disputa entre Argentina y el Reino Unido alcanzó un punto de ebullición.

Argentina se apoderó de las islas en un intento de tomar el control del archipiélago. En respuesta, la entonces primera ministra británica Margaret Thatcher envió un grupo de trabajo militar para retomar el territorio, lo que provocó 74 días de combates. Irónicamente, Milei ha citado durante mucho tiempo a Thatcher –también una política conservadora– como modelo político a seguir.

El Reino Unido finalmente ganó la guerra, en la que murieron 655 militares argentinos y 255 británicos.

¿Qué ha dicho Milei recientemente?

Si bien los predecesores de Milei, en su mayoría de izquierda, reiteradamente reafirmaron el reclamo de Argentina sobre las Islas Malvinas, Milei, que ha pedido negociaciones sólidas con el Reino Unido, inicialmente recibió críticas de sus oponentes que dijeron que no estaba adoptando una postura lo suficientemente firme sobre el tema.

En una entrevista de 2024 con la BBC, Milei criticó a los políticos que “se golpean el pecho” sobre la soberanía sin lograr resultados.

Sin embargo, en una entrevista con una plataforma de streaming la semana pasada, afirmó que Argentina estaba “avanzando como nunca antes” en la cuestión de las Malvinas.

Sus comentarios llegan en un momento en que la popularidad de Milei se ha desplomado a nivel nacional. Según el rastreador de aprobación de AS/COA (Americas Society/Council of the Americas), el 61 por ciento de los argentinos desaprueba a Milei. Se trata de su índice de aprobación más bajo desde que asumió el cargo en diciembre de 2023.

¿Por qué esto importa?

Las últimas declaraciones de Milei se producen en el contexto de una nueva ola de tensiones transatlánticas.

Trump continúa criticando públicamente al primer ministro británico, Keir Starmer, por su postura sobre la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, acusándolo de no ayudar a Washington en la lucha contra Teherán y de no ayudar a Estados Unidos a reabrir el estratégico Estrecho de Ormuz.

Días después de que comenzara la guerra, y después de que Starmer inicialmente se negara a permitir que las fuerzas estadounidenses usaran bases militares del Reino Unido para atacar a Irán, Trump describió al líder británico como “no Winston Churchill”.

El rey Carlos III de Gran Bretaña y la reina Camila viajaron a Estados Unidos de lunes a jueves. El embajador del Reino Unido en Estados Unidos, Christian Turner, calificó la visita como un esfuerzo para “renovar y revitalizar una amistad única” entre los dos aliados.

¿Cuál es la posición de Estados Unidos sobre las Islas Malvinas?

Estados Unidos tradicionalmente ha evitado tomar una posición sobre la soberanía de las islas, aunque reconoce que están bajo administración británica.

Pero informes recientes sugieren que el Pentágono ha preparado un memorando sugiriendo opciones a Trump para castigar a los aliados que se considera que no han sido lo suficientemente útiles durante la guerra contra Irán. Las propuestas incluyen tratar de suspender a España (un crítico abierto de la guerra) de la OTAN y revisar la posición de Estados Unidos en las Islas Malvinas.

Hace cuatro décadas, Estados Unidos jugó un papel importante ayudando a Gran Bretaña durante la Guerra de las Malvinas. Inicialmente, intentó mediar entre Argentina y el Reino Unido. Cuando las negociaciones fracasaron, proporcionó cada vez más a Gran Bretaña información de inteligencia, incluidas imágenes satelitales, para sus operaciones militares.

Estados Unidos también permitió a los británicos el acceso a sus instalaciones militares y suministró al Reino Unido millones de galones de combustible de aviación, misiles y otros equipos militares.

Hace casi 44 años, el 30 de abril de 1982, Estados Unidos también impuso sanciones a Argentina.

Ahora, ese apoyo es menos seguro en caso de tensiones entre el Reino Unido y Argentina, aunque el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a principios de esta semana intentó restar importancia a las sugerencias de que Washington podría cambiar su posición sobre el estatus de las islas.

¿Podría Milei utilizar sus vínculos con Trump para reclamar las Malvinas?

Los expertos dicen que a pesar de la buena relación entre Trump y Milei, cualquier resolución de la disputa por las Malvinas todavía depende de persuadir al Reino Unido.

“Cualquier solución a esta disputa de larga data seguramente implicará negociaciones, y eso significa persuadir a los británicos, no a los estadounidenses”, dijo a Al Jazeera Benjamin Gedan, director del programa para América Latina del Centro Stimson en Washington, DC.

Gedan explicó que Trump es un “gran admirador” de Milei y lo ha ayudado en momentos importantes.

En el período previo a las elecciones legislativas clave en Argentina en 2025, la administración Trump extendió un servicio de swap de divisas de 20 mil millones de dólares para ayudar a estabilizar el peso.

“En este caso, sin embargo, los indicios de un cambio hacia la neutralidad estadounidense en la disputa sobre las Malvinas estaban claramente diseñados para irritar al primer ministro británico”, añadió Gedan.