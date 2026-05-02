Qué se requerirá para que las negociaciones de paz entre Irán y EE. UU. tengan éxito

Qué se requerirá para que las negociaciones de paz entre Irán y...

El enfrentamiento entre Estados Unidos e Israel con Irán es complejo y multilateral, impulsado por motivos variados, con los actores principales deseando resultados diferentes. Centrado en el Estrecho de Ormuz y en Líbano, el conflicto se extiende por toda la región y sus efectos tienen implicaciones globales.

“Estos factores dificultarán cualquier alto el fuego y generarán dudas sobre las negociaciones de paz en un futuro previsible”, dijo el científico político de Virginia Tech, Robert Hodges. “Como hemos visto durante el último mes, los objetivos del conflicto y las condiciones para un alto el fuego y un acuerdo de paz siguen cambiando”.

Hodges respondió preguntas sobre los factores que afectan las negociaciones de paz.

¿Tienen los Estados Unidos e Israel los mismos objetivos en el conflicto con Irán?

“Los objetivos declarados – eliminar el programa de armas nucleares de Irán, disminuir su capacidad de misiles balísticos y detener el apoyo a Hezbollah y los hutíes – tenían como objetivo eliminar las amenazas respaldadas por Irán para Israel. Esto debilitaría las aspiraciones de poder regional de Irán y permitiría una mayor seguridad para los aliados de Estados Unidos como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait. Hacer de Irán una amenaza política y militar menor refuerza las posiciones de poder de Israel y Arabia Saudita.”

¿Cómo han cambiado las acciones de Estados Unidos contra Irán las acciones de Israel en la región?

“Israel inició una ofensiva en Líbano para eliminar a Hezbollah. Los ataques en Beirut son una coerción para obligar al gobierno libanés y a los ciudadanos a renunciar a Hezbollah y a eliminar su apoyo interno. Los ataques de Estados Unidos contra Irán y el continuo enfrentamiento en el Estrecho de Ormuz mantienen el enfoque de Irán lejos de Líbano, dando a Israel una ventaja sobre Hezbollah.”

¿Por qué las negociaciones no han tenido éxito hasta ahora?

“Las negociaciones necesitan una agenda clara para empezar. Todas las partes involucradas deben tener objetivos alcanzables y saber que la otra parte está dispuesta a discutir los problemas de manera sincera. Hasta ahora, las demandas de Irán incluyen el cese de hostilidades de Israel contra Líbano. Dado que Israel no formaba parte de las negociaciones, las conversaciones no pudieron avanzar. Irán también ha exigido reparaciones por los daños y las armas utilizadas en el conflicto. Esta demanda suele ser hecha por los vencedores en una guerra, por lo que sin que Irán gane y obligue a Estados Unidos a rendirse, esto no va a funcionar. Por otro lado, las múltiples demandas de Estados Unidos incluyen el desmantelamiento completo del programa nuclear de Irán. El objetivo final ‘absoluto’ de Estados Unidos reduce el espacio de negociación para Irán, lo que obstaculiza las conversaciones. La mediación a través de Pakistán a menudo exige discreción y secreto, pero tanto Estados Unidos como Irán han estado llevando a cabo campañas de ‘diplomacia pública’, lo que dificulta el éxito potencial de futuras conversaciones.”

¿Qué hace al Estrecho de Ormuz tan crucial?

“Es un importante canal de envío de petróleo, gas natural, fertilizantes y otros bienes de recursos en el mundo. Para Irán, restringir el envío les coloca en control de la economía global para estos bienes específicos. Esto podría llevar a la comunidad internacional a presionar a Estados Unidos para que se retire de sus operaciones en la región. Para Estados Unidos, restringir los barcos con bandera iraní que salen del estrecho pone una presión sobre la economía iraní, lo que podría llevar a un levantamiento por parte del pueblo iraní si la inflación comienza a impactar significativamente sus vidas. La pérdida de capacidades económicas también limita las capacidades de Irán para construir o comprar armas.”

¿Qué se requerirá para una negociación exitosa para poner fin al conflicto?

“Primero, ambas partes deben establecer demandas razonables. Estados Unidos necesita que Israel acuerde poner fin a su campaña militar en Líbano, lo que requiere que se produzca una negociación exitosa entre Israel y Líbano primero. Luego, Estados Unidos e Irán pueden centrarse en sus demandas específicas sin la participación de otras naciones. Es poco probable que se produzca un cese de hostilidades hasta que el conflicto sea realmente solo entre Estados Unidos e Irán.”

Acerca de Hodges El profesor de ciencias políticas Robert Hodges dirige el Laboratorio de Diplomacia de Virginia Tech.

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