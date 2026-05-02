El presidente del Bard College, Leon Botstein, se jubila después de detallar los lazos con Jeffrey Epstein.

El presidente del Bard College, Leon Botstein, anunció el viernes que se jubilará a finales de junio después de liderar la prestigiosa escuela de artes liberales de Nueva York durante 51 años, un día después de que un bufete de abogados contratado por su Junta de Síndicos entregara un informe crítico sobre su relación con el fallecido delincuente sexual notorio Jeffrey Epstein.

“Lo que el presidente Botstein hizo en relación con su relación con Jeffrey Epstein no fue ilegal”, escribió la abogada de WilmerHale, Jamie Gorelick, en un resumen para esos síndicos, que CNBC obtuvo.

“Pero el presidente Botstein tomó decisiones en el curso de esa relación que reflejan su liderazgo en Bard”, escribió Gorelick, quien se desempeñó como subprocuradora general en la administración Clinton.

Los síndicos de Bard contrataron a WilmerHale en febrero para revisar la relación del presidente de 79 años con Epstein después de que se hicieran públicos detalles sobre sus comunicaciones con la publicación por parte del Departamento de Justicia de documentos, que dejaron en claro que eran más extensas de lo que se conocía previamente.

Botstein, quien es un renombrado director de orquesta, ha dicho que cultivó a Epstein como donante para Bard, que está ubicado en Annandale-on-Hudson. Su búsqueda de Epstein ocurrió varios años después de que el oscuro gestor de fondos se declarara culpable en un tribunal estatal de Florida de solicitar a un menor para prostitución y cumplió una condena de 13 meses de cárcel.

“El presidente Botstein argumenta con contundencia que la necesidad de fondos de Bard era primordial”, escribió Gorelick en su resumen de su informe para los síndicos de Bard.

“Su opinión era: ‘Tomaría dinero del mismísimo Satanás si me permitiera hacer la obra de Dios'”, señaló Gorelick.

Nota de contexto: El presidente del Bard College anunció su jubilación tras un informe crítico sobre su relación con Jeffrey Epstein.

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