NUESTRA TIERRA (NUESTRA TIERRA) arroja luz sobre los horrores del colonialismo en Argentina — Moviejawn

Our Land (Nuestra Tierra)

Dirigida por Lucrecia Martel

Duración: 2 horas 2 minutos

Sin clasificar

Abre en Nueva York el 1 de mayo

por Andrea Schmidt, redactora

En su primer largometraje documental, Our Land (Nuestra Tierra)Lucrecia Martel rompe las estructuras coloniales que continúan atormentando a la Argentina contemporánea y al mismo tiempo promueve voces indígenas largamente eclipsadas. Las películas de Martel han retratado durante mucho tiempo el daño que la colonización ha causado y continúa causando a los pueblos indígenas de Argentina, en particular a su estado natal de Salta. La mujer sin cabeza narra la historia de una mujer de clase alta que se pregunta si pudo haber asesinado a un niño indígena. La familia burguesa explota y maltrata al sirviente indígena en Los chinos. En su adaptación alucinatoria de 2017 de Existirel patético administrador colonial de Zama defiende la esclavización de los pueblos indígenas. En una sesión de preguntas y respuestas en el Festival Internacional de Cine de Portland en la primavera de 2019, Martel declaró explícitamente que sus intereses se habían centrado entonces en los derechos indígenas en Argentina.

El nexo de la película es un desgarrador video de cuatro minutos del asesinato del activista indígena Chuschagasta Javier Chocobar en 2009, filmado por uno de sus agresores. Poco más de un año después, en un presentación A través del Festival de Locarno, Martel fijó los parámetros del documental, aún en desarrollo. Este metraje y los siguientes clips del juicio de 2018 son deprimentemente fascinantes y horribles. Martel enmarca el panorama más amplio del día que llevó a un terrateniente local y dos ex policías a poner un pie en tierras indígenas que deseaban explotar para la minería: “Qué dio forma a la historia para hacer eso posible… Es un documental para observar en detalle las estructuras con las que nuestra forma de pensar blanca justifica su violencia y su opresión, entre otras”. Además de desafiar las estructuras coloniales, la película a su vez desafía la mundanidad del típico formato documental de Netflix.