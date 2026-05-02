Serie de guiones de asesinatos de Gilgo Beach en proceso en Peacock, Curtis 50 Cent Jackson para producir (EXCLUSIVO)

Peacock está desarrollando una serie de crimen real basada en los asesinatos de Gilgo Beach, ha aprendido Variety exclusivamente.

Jordan Hawley está listo para escribir y producir ejecutivamente el proyecto, con Curtis â€œ50 Centâ€ Jackson como productor ejecutivo bajo su banner de G-Unit Films and Television. UCP producirá. La serie está inspirada en la docuserie de Peacock â€œEl asesino de Gilgo Beach: Casa de secretos,â€ que también produjo ejecutivamente Jackson.

La descripción oficial del programa establece:

â€œDurante 30 años, el asesino en serie de Long Island acechó en las sombras de la suburbia, evadiendo a la policía viviendo una vida doble insignificante. Cuando los detectives finalmente resuelven el caso, su esposa y sus hijos dedicados se ven obligados a enfrentar al hombre que creían conocer, ahora revelado como un asesino sádico.â€

La policía descubrió 10 conjuntos de restos humanos cerca de Gilgo Beach en Long Island, NY, entre 2010 y 2011. Rex Heuermann fue arrestado en conexión con siete de los 10 asesinatos y admitió un octavo después de su arresto. Recientemente se declaró culpable y está programado para ser sentenciado en junio de 2026.

Hawley fue recientemente productor ejecutivo en la serie de Netflix â€œSex/Life.â€ También fue productor ejecutivo en la popular serie de Lifetime â€œUnRealâ€ y co-productor ejecutivo en â€œA Million Little Thingsâ€ de ABC. Sus otros créditos incluyen â€œSmallville,â€ la serie de TV â€œTaken,â€ y â€œDeception.â€

Además de su trabajo con Peacock en la docuserie â€œEl asesino de Gilgo Beach,â€ Jackson también produjo ejecutivamente el documental â€œAsesinatos de TikTokâ€ en la plataforma. Actualmente está desarrollando una serie basada en su novela â€œEl cómpliceâ€ en Peacock con Taraji P. Henson adjunta como protagonista.

Jackson es productor ejecutivo de la increíblemente popular franquicia â€œPowerâ€ de Starz. En ese sentido, â€œPower Book III: Raising Kananâ€ se encuentra actualmente preparando su quinta y última temporada, mientras que la tercera y última temporada de â€œPower Book IV: Forceâ€ concluyó en enero de 2026. Starz está trabajando actualmente en el precuela â€œPower: Origins.â€ Jackson también es productor ejecutivo del próximo drama de boxeo de Starz â€œFightland.â€ Como actor, Jackson también aparecerá en la próxima película â€œStreet Fighterâ€ como Balrog.

Hawley es representado por Rain y Jackoway Austen Tyerman. Jackson es representado por IAG, AKR Public Relations y el abogado Stephen J. Savva.