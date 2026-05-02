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Serie de guiones de asesinatos de Gilgo Beach en proceso en Peacock, Curtis 50 Cent Jackson para producir (EXCLUSIVO)

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Valentina Moreno
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Peacock está desarrollando una serie de crimen real basada en los asesinatos de Gilgo Beach, ha aprendido Variety exclusivamente.

Jordan Hawley está listo para escribir y producir ejecutivamente el proyecto, con Curtis â€œ50 Centâ€ Jackson como productor ejecutivo bajo su banner de G-Unit Films and Television. UCP producirá. La serie está inspirada en la docuserie de Peacock â€œEl asesino de Gilgo Beach: Casa de secretos,â€ que también produjo ejecutivamente Jackson.

La descripción oficial del programa establece:

â€œDurante 30 años, el asesino en serie de Long Island acechó en las sombras de la suburbia, evadiendo a la policía viviendo una vida doble insignificante. Cuando los detectives finalmente resuelven el caso, su esposa y sus hijos dedicados se ven obligados a enfrentar al hombre que creían conocer, ahora revelado como un asesino sádico.â€

La policía descubrió 10 conjuntos de restos humanos cerca de Gilgo Beach en Long Island, NY, entre 2010 y 2011. Rex Heuermann fue arrestado en conexión con siete de los 10 asesinatos y admitió un octavo después de su arresto. Recientemente se declaró culpable y está programado para ser sentenciado en junio de 2026.

Hawley fue recientemente productor ejecutivo en la serie de Netflix â€œSex/Life.â€ También fue productor ejecutivo en la popular serie de Lifetime â€œUnRealâ€ y co-productor ejecutivo en â€œA Million Little Thingsâ€ de ABC. Sus otros créditos incluyen â€œSmallville,â€ la serie de TV â€œTaken,â€ y â€œDeception.â€

Además de su trabajo con Peacock en la docuserie â€œEl asesino de Gilgo Beach,â€ Jackson también produjo ejecutivamente el documental â€œAsesinatos de TikTokâ€ en la plataforma. Actualmente está desarrollando una serie basada en su novela â€œEl cómpliceâ€ en Peacock con Taraji P. Henson adjunta como protagonista.

Jackson es productor ejecutivo de la increíblemente popular franquicia â€œPowerâ€ de Starz. En ese sentido, â€œPower Book III: Raising Kananâ€ se encuentra actualmente preparando su quinta y última temporada, mientras que la tercera y última temporada de â€œPower Book IV: Forceâ€ concluyó en enero de 2026. Starz está trabajando actualmente en el precuela â€œPower: Origins.â€ Jackson también es productor ejecutivo del próximo drama de boxeo de Starz â€œFightland.â€ Como actor, Jackson también aparecerá en la próxima película â€œStreet Fighterâ€ como Balrog.

Hawley es representado por Rain y Jackoway Austen Tyerman. Jackson es representado por IAG, AKR Public Relations y el abogado Stephen J. Savva.

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