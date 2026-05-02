“Tienes 80 años”: la Corte Suprema insta a la mediación en la disputa sucesoria de Sanjay Kapur

El Tribunal Supremo de la India instó el lunes a las partes en la disputa de herencia en curso que involucra al fideicomiso familiar del Grupo Sona a considerar la mediación, indicando que un litigio prolongado puede no servir a ningún propósito significativo.

Al escuchar el asunto titulado Rani Kapur vs Priya Sachdev Kapur, un tribunal dirigido por el juez JB Pardiwala y el juez Vijay Bishnoi emitió un aviso sobre una declaración presentada por Rani Kapur, buscando respuestas de Priya Sachdev Kapur y otras 22 personas.

Durante la audiencia, el Tribunal cuestionó la necesidad de una confrontación legal continua y destacó la edad del peticionario. Según Bar and Bench y ANI, los jueces comentaron: “¿Por qué están todos peleando?”. Esta no es la edad para que tu cliente pelee… busca la mediación de una vez por todas, de la A a la Z. De lo contrario, esto es un desperdicio”.

El Tribunal subrayó aún más el punto, afirmando: “Usted tiene 80 años. Ésta no es la edad para que su cliente pelee”, indicando que una batalla judicial prolongada en esa etapa lograría poco.

Añadió que una resolución amistosa sería de interés para todas las partes y dijo que consideraría escuchar el caso en cuanto al fondo sólo si los esfuerzos de mediación fracasan. Está previsto que el asunto vuelva a aparecer en la lista la próxima semana.

Disputa sobre fideicomiso y patrimonio

En el centro de la disputa se encuentra una demanda presentada por Rani Kapur que cuestiona la validez del Rani Kapur Family Trust. Ella ha alegado que el fideicomiso se creó de manera fraudulenta, lo que le hizo perder el control sobre su patrimonio, incluidos los intereses en las empresas del Grupo Sona.

En su declaración, afirmó que después de sufrir un derrame cerebral en 2017, su difunto hijo Sunjay Kapur y su esposa Priya Kapur supuestamente se aprovecharon de su condición. Afirmó que se transfirieron activos al fideicomiso sin su consentimiento informado y que la obligaron a firmar documentos, incluidos papeles en blanco, bajo la apariencia de procedimientos de rutina.

La disputa se intensificó tras la muerte de Sunjay Kapur en junio del año pasado. Rani Kapur alegó que Priya Kapur asumió posteriormente el control de entidades clave dentro del Grupo Sona, consolidando una parte importante del patrimonio de la familia con ella y sus hijos. Procedimientos paralelos y argumentos jurídicos Los procedimientos relacionados con el patrimonio ya están pendientes ante el Tribunal Superior de Delhi. En la Corte Suprema, el presente motivo busca instrucciones para mantener el status quo en la transferencia o enajenación de activos vinculados al fideicomiso y para impedir que los demandados interfieran con el patrimonio.

El abogado principal Shyam Divan, que compareció en nombre de Rani Kapur, argumentó que los tribunales suelen conceder medidas protectoras tempranas en disputas que involucran grandes propiedades. Contó con la asistencia del abogado principal Vaibhav Gaggar y la abogada registrada Smriti Churiwal.

El abogado principal Madhavi Divan, en representación de Mandhira Kapur Smith, dijo que las partes se habían quedado sin participación alguna, mientras que el abogado principal Naveen Pahwa, en representación de los nietos, apoyó la declaración y afirmó que habían sido excluidos.

El Tribunal reiteró que la mediación podría ofrecer una solución práctica y equitativa a la disputa, manteniendo abierta la opción de resolver el asunto si fuera necesario.

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Publicado por primera vez elA 28 de abril de 2026 12:51:34 IST