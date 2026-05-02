Renee Slegers cree que “todo es diferente” para el Arsenal esta vez en las semifinales de la Liga de Campeones Femenina, ya que se dirigen a Lyon con una ventaja que proteger.

El Arsenal remontó para obtener una victoria por 2-1 sobre Lyon en el primer partido, con un gol en propia puerta de Christine Endler y un gol de Olivia Smith que cancelaron el gol inicial de Jule Brand.

Los dos equipos se enfrentaron en la última temporada en las semifinales, aunque el Arsenal enfrentó una proposición muy diferente en el segundo partido, habiendo perdido 2-1 ante Lyon en el Emirates.

Los Gunners reaccionaron la semana siguiente en Francia, logrando una victoria por 4-1 antes de vencer al Barcelona en la final.

Cuando se le preguntó si el Arsenal podría usar la experiencia del año pasado para este juego, Slegers insistió en que había pocas comparaciones que hacer entre los dos partidos.

“Es muy simple, creo que no puedes comparar las dos ocasiones”, dijo.

“Todo es diferente este año; el escenario también es diferente. La última vez estábamos perdiendo 2-1, ahora estamos ganando 2-1, así que todo es diferente.

“Tenemos que ganarnos el derecho nuevamente desde el principio, así que no comparo las dos ocasiones.

“Sí, hemos estado en la ciudad, sí, reconozco este estadio y el campo, eso estará ahí, pero tenemos que empezar de nuevo”.

Arsenal busca convertirse en el primer equipo inglés en llegar a la final de la Liga de Campeones en temporadas consecutivas.

De hecho, aparte del Arsenal la temporada pasada, las únicas otras instancias de equipos ingleses llegando a la final son los Gunners en 2006-07 y el Chelsea en 2020-21.

Los actuales campeones no han sido eliminados de la Liga de Campeones en la etapa de semifinales desde 2015-16, cuando Eintracht Frankfurt perdió en dos partidos ante Wolfsburg. Los siete que han llegado a esta ronda desde entonces han avanzado a la final.

Pero Lyon buscará asegurarse de que esa tendencia se rompa en el Groupama Stadium, aunque han perdido dos de sus últimos tres partidos en la competición (G1), tantas derrotas como sufrieron en sus 28 partidos anteriores combinados (G23 E3 P2).

En casa, sin embargo, han ganado 10 de sus últimos 11 partidos, aunque el otro partido en esa racha fue una derrota por 4-1 ante el Arsenal en el segundo partido de la semifinal de la temporada pasada.

“Ya hemos vencido al Arsenal [2-1 en Meadow Park en la Jornada 1],” dijo el entrenador del Lyon, Jonatan Giraldez.

“Queremos tener la posesión y aplicar alta presión. La dinámica del partido será diferente; necesitaremos mostrar personalidad en casa.

“No hemos cambiado nada esta semana. La prioridad es elevar nuestro nivel, estar atentos a nuestro plan de juego y encontrar un mejor equilibrio.

“[Tenemos que] mejorar nuestro nivel ofensivo y ser superiores al oponente para clasificarnos.”