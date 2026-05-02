Franco Colapinto hace un gran reclamo sobre la perspectiva del regreso del GP de Argentina a la F1

Franco Colapinto sueña con el regreso de la Fórmula 1 para el Gran Premio de Argentina, pero Crash.net entiende que sus afirmaciones están algo equivocadas.

Argentina ha sido sede de la F1 en 21 ocasiones entre 1953 y 1998, siendo el héroe local Juan Manuel Fangio el piloto más exitoso en el evento, ganando cuatro veces.

Colapinto, el primer piloto de su país en competir en F1 desde Gastón Mazzacane en 2001, completó un espectáculo en la capital de su país, Buenos Aires, antes del Gran Premio de Miami, atrayendo a unas 600.000 personas, una asistencia que provocó llamados para que Argentina regresara al calendario.

“Puedes hacer todo esto explicando, pero es mucho más fácil mostrar con videos o imágenes lo que realmente puede suceder en una carrera si realmente sucede en Argentina”, explicó Colapinto. “Creo que es una excelente manera de mostrar lo que pueden hacer y cuánto haría Argentina por la Fórmula 1. Sería enorme”.

“El automovilismo es el segundo deporte en Argentina después del fútbol, ​​y han pasado muchos años sin una carrera de Fórmula 1 y sin un piloto de Fórmula 1 argentino en este deporte. Ahora cada vez es más con las carreras y las exigencias. Creo que sería un momento muy especial si realmente se celebrara una carrera allí, y todos se sorprenderían mucho de lo apasionados que son los aficionados y de lo que crearía”.

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Cuando se le preguntó qué falta para que regrese la F1, añadió: “No sé qué falta porque no tengo idea de las conversaciones”. Creo que es bastante – hay algunas conversaciones [that are] bastante avanzado y creo que es una gran base y una gran demostración de cómo podría ser un Gran Premio de Arentina.

“Con una buena organización, como la que tuvimos el domingo, podría ser posible y podría ser muy bueno. Sería realmente positivo tener otro Gran Premio de Sudamérica. Por supuesto, sería uno de mis sueños. Correr en mi país de origen sería muy especial”.

Mientras Crash.net entiende que si bien Argentina está ansiosa por ver el regreso de la F1 y se han llevado a cabo algunas discusiones, a partir de 2024 en el Gran Premio de Sao Paulo, las recientes incorporaciones de Turquía y Portugal al calendario significan que el calendario de 24 carreras está bloqueado hasta al menos 2029.

También está la cuestión de que otras naciones pujan por un lugar en el calendario, con Tailandia aprobando públicamente una candidatura para una carrera callejera de F1, y Ruanda buscando volver a colocar al continente africano en el calendario con una instalación especialmente diseñada.