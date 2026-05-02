Spirit Airlines cesa operaciones y el secretario de transporte de EE.UU. anuncia medidas para ayudar a los pasajeros.

El secretario de transporte de EE. UU., Sean Duffy, ha anunciado una serie de medidas para ayudar a los pasajeros de Spirit Airlines tras el colapso de la aerolínea de bajo costo el sábado temprano después de quedarse sin efectivo y el fracaso de las conversaciones de rescate con la administración Trump.

Duffy dijo que las aerolíneas más grandes de EE. UU., incluidas United, Delta, JetBlue y Southwest, habían acordado limitar los precios de los boletos específicamente para los clientes de Spirit que necesitan reprogramar vuelos cancelados, sujeto a un número de confirmación de vuelo de Spirit y prueba de pago.

American Airlines y Delta Air Lines también ofrecerán tarifas reducidas en rutas de alto volumen de Spirit, y la aerolínea de ultra bajo costo Allegiant se comprometió a congelar las tarifas en rutas que se cruzan con la aerolínea fallida. Se anunció que una tercera aerolínea, Frontier, ofrecería una reducción del 50% en la tarifa base a los viajeros afectados.

Duffy también dijo en una declaración en X que la mayoría de las principales aerolíneas de EE. UU. extenderán beneficios de pases de viaje y asientos de repuesto a pilotos, asistentes de vuelo y otros empleados de Spirit que necesitan regresar a casa después de quedar varados por el colapso de la empresa.

Spirit alguna vez operó cientos de vuelos diarios en sus aviones amarillos brillantes y empleó a unas 17,000 personas, pero el sábado temprano anunció que después de 34 años en el negocio había “con gran decepción… iniciado un cese ordenado de nuestras operaciones, con efecto inmediato”.

“A nuestros huéspedes: todos los vuelos han sido cancelados y el servicio al cliente ya no está disponible”, dijo la aerolínea.

“Estamos orgullosos del impacto de nuestro modelo de ultra bajo costo en la industria durante los últimos 34 años y esperábamos servir a nuestros huéspedes durante muchos años más”, continuó el anuncio.

La compañía había tenido dificultades para llegar a un acuerdo con sus acreedores y asegurar financiación para mantener las operaciones después de haber estado en quiebra dos veces en los últimos años. Pero el fuerte aumento en los precios del combustible para aviones desde el inicio de la guerra entre EE. UU. e Israel contra Irán selló efectivamente el destino de la aerolínea.

La administración Trump propuso tomar una participación del 90% para evitar el colapso de Spirit, pero los tenedores de bonos de la empresa se rebelaron.

Duffy dijo que se ofrecerían entrevistas de empleo preferenciales a los empleados de Spirit, y que American y United lanzarían sitios web para facilitar ese proceso. Spirit empleaba aproximadamente a 2,000 pilotos y 5,000 tripulantes de cabina.

La Asociación Internacional de Trabajadores de la Industria Aeroespacial y la Mecánica (IAM) dijo en un comunicado que el colapso de Spirit fue “devastador para los miles de trabajadores de la aerolínea” y lo atribuyó a “gestión corporativa y mala administración financiera”.

“Llamamos a los líderes de Spirit y al tribunal de quiebras para asegurar que cada trabajador reciba la indemnización completa, el salario atrasado y los beneficios que se les deben”, dijo el importante sindicato laboral. “Los trabajadores no deberían ser los últimos en la fila cuando una empresa falla”.

Duffy predijo el sábado que “después de hoy vamos a ver un mercado competitivo más fuerte en nuestra industria de aerolíneas” y dijo que no cree que el gobierno necesite rescatar a otras aerolíneas de bajo costo que han solicitado en total $2.5 mil millones en ayuda gubernamental debido a los altos precios del combustible para aviones.

“Diría que en este punto, no creo que sea necesario. Tienen acceso a efectivo. Si quieren recurrir al gobierno de EE. UU., seríamos un prestamista de último recurso. Si pueden encontrar dólares en los mercados privados, creo que es mejor para ellos”, dijo Duffy en una conferencia de prensa en el aeropuerto de Newark en Nueva Jersey.

Según el Wall Street Journal, la decisión de dejar que Spirit colapsara se tomó durante una llamada telefónica de 15 minutos entre el secretario de Comercio Howard Lutnick y el CEO de Spirit, Dave Davis, cuando acordaron que la aerolínea de ultra bajo costo se había quedado sin alternativas de rescate.

Los esfuerzos para encontrar un comprador incluyeron contactar a la rival JetBlue, que tuvo un acuerdo de fusión de $3.8 mil millones con Spirit bloqueado en 2022 por razones antimonopolio, y a American Airlines. Ambos fallaron. Un plan para usar la Ley de Producción de Defensa para movilizar la industria privada y respaldar a Spirit bajo el pretexto de la defensa nacional también fracasó.

La aerolínea fallida procesará reembolsos para cualquier vuelo comprado con tarjeta de crédito o débito, y los titulares de boletos existentes también pueden comunicarse con sus emisores de tarjetas de crédito para obtener reembolsos bajo la Ley de Facturación de Crédito Justa, o con sus proveedores de seguros de vuelo o el tribunal de quiebras de la aerolínea.

Después de informes anteriores de que Spirit estaba cerca de la liquidación, la administración Trump dijo que estaba trabajando en un acuerdo para mantener a flote a la aerolínea, incluido un préstamo potencial de $500 millones del gobierno federal. Pero los movimientos finalmente no llegaron a nada.

Donald Trump dijo la semana pasada que estaba al tanto de que la empresa había estado luchando y el presidente de EE. UU. sugirió que el gobierno federal podría comprar la aerolínea.

El viernes, les dijo a los reporteros que un anuncio podría venir más tarde el viernes o el sábado. “Les dimos una propuesta final”, dijo el presidente. “Lo estamos evaluando, pero si no podemos llegar a un buen acuerdo, ninguna institución ha podido hacerlo. Dije que me gustaría salvar los puestos de trabajo”.

Un acreedor cercano al acuerdo dijo: “La administración Trump hizo un esfuerzo extraordinario para tratar de salvar a Spirit, pero no se puede insuflar vida a un cadáver. Dado eso, la empresa debería aclarar sus intenciones por el bien de sus clientes y empleados”.

Los problemas de Spirit precedieron a la guerra en Irán, ya que la empresa ha tenido dificultades para aumentar la demanda de sus servicios desde la pandemia de Covid-19.

Un grupo de otras aerolíneas de bajo costo, incluidas Frontier y Avelo, aparentemente propusieron un rescate de $2.5 mil millones a la administración Trump la semana pasada, argumentando que habían sido afectadas de manera desproporcionada por los altos precios del combustible.

Las aerolíneas de bajo costo ofrecen tarifas base bajas a los consumidores, pero suelen agregar tarifas elevadas por servicios como el equipaje de mano y la selección de asientos.

Fundada en 1983 como Charter One Airlines, con sede en Florida, Spirit operaba en todo EE. UU., América Latina y el Caribe.

(Reuters contribuyó con reportajes)