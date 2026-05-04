Sin premios de la Bienal de Venecia para artistas de países acusados de crímenes de guerra

El jurado del Premio de la Bienal de Venecia ignorará a los artistas de países cuyos líderes hayan sido acusados de crímenes de guerra. En la práctica, esto excluye a Rusia e Israel de la consideración. En una declaración emitida el 23 de abril, el jurado, que no habla en nombre de los organizadores de la Bienal, se refirió a su compromiso con la “defensa de los derechos humanos”. Mientras tanto, según informa Politico, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, confirmó que la comisión tiene la intención de retirar su subvención de 2 millones de euros para el evento debido a la participación de Rusia. Para poner la cifra en contexto, en 2024 el presupuesto oficial solo para la exposición central fue de 19 millones de euros.

El martes, una mujer canadiense fue asesinada y otras 13 personas resultaron heridas en un tiroteo masivo en la Pirámide de la Luna en Teotihuacan, el segundo sitio arqueológico más visitado en México. El pistolero, un nacional mexicano de 27 años, se disparó fatalmente a sí mismo en el lugar después de un enfrentamiento con la policía. Hay informes de que llevaba material relacionado con tiroteos masivos en Estados Unidos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, prometió intensificar la seguridad instalando puntos de control y detectores de metales en sitios arqueológicos y turísticos en todo el país.

Un comité holandés ha propuesto entregar la colección de arte saqueado nazi ‘huérfano’ del país a la comunidad judía holandesa. Más de 3.600 objetos repatriados de Alemania a los Países Bajos después de la Segunda Guerra Mundial aún están bajo la custodia de la Agencia de Patrimonio Cultural de los Países Bajos, sin que se haya establecido a los propietarios legítimos. La recomendación del Comité de Arte de los Judíos fallecidos sin herederos al gobierno es transferir la colección a una fundación judía holandesa y llevar las obras, preferiblemente, al Museo Judío de Ámsterdam. Tras las críticas de algunos sectores, incluida la Asociación de Inmigrantes Holandeses que representa a los judíos holandeses que viven en Israel, el presidente del comité, Lodewijk Asscher, dijo que la restitución seguirá siendo posible cuando se encuentren los herederos.

Lynda Roscoe Hartigan será la próxima directora del Museo de Arte Americano del Smithsonian en Washington, D.C. Hartigan, quien actualmente es directora y CEO del Museo Peabody Essex, regresa a la institución donde comenzó su carrera en la década de 1970, ascendiendo a curadora en jefe. Tomará su cargo el 8 de septiembre. La directora interina, Jane Carpenter-Rock, se convertirá en directora adjunta de contenido y alcance del museo. Lonnie G. Bunch III, Secretario de la Institución Smithsonian, describió a Hartigan como “una líder visionaria cuya carrera refleja un profundo compromiso con el arte americano, una cuidadosa erudición y participación pública”. Tres de los museos del grupo Smithsonian todavía están buscando un director: la Galería Nacional de Retratos, el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana, y el Museo de la Historia de las Mujeres.

Tate Britain ha anunciado la lista de finalistas para el Premio Turner de este año. Los cuatro nominados son los artistas multimedia Simeon Barclay y Tanoa Sasraku y las escultoras Kira Freije y Marguerite Humeau. Alex Farquharson, director de Tate Britain, dijo que la selección “presenta una amplia y diversa gama de trabajos, que abarcan instalación y performance, y con un fuerte énfasis en la práctica escultórica”. Una exposición con las obras de los artistas finalistas se inaugurará en el Instituto de Arte Moderno de Middlesbrough (MIMA) el 26 de septiembre y el ganador se anunciará el 10 de diciembre.