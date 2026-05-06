Ed Hale para liberar registros militares, desafía al Gobernador Moore a hacer lo mismo

ESSEX, Md. (WBFF) – La lucha por los registros militares del gobernador Wes Moore se está convirtiendo rápidamente en un tema definitorio en la carrera por la gobernación de Maryland en 2026, con varios retadores exigiendo transparencia total y ofreciendo sus propios registros para ser examinados.

Dos candidatos republicanos, el empresario y dueño de Baltimore Blast, Ed Hale y el veterano de combate John Myrick, están aumentando la presión sobre Moore para que publique su historial de servicio completo, enmarcando el tema como una prueba de credibilidad a medida que el perfil nacional del gobernador sigue creciendo.

Durante más de un año, Spotlight on Maryland ha documentado preguntas crecientes sobre la historia de servicio de Moore, incluyendo retrasos en la publicación de documentos que su oficina se comprometió previamente a proporcionar.

Hale, un candidato republicano presumiblemente líder que sirvió en la Fuerza Aérea de los EE. UU. durante la era de Vietnam, ha surgido como otro de los críticos más vocales de Moore en este tema.

“Me resulta asombroso que no esté publicando sus registros”, dijo Hale.

Moore no respondió a las preguntas de Spotlight sobre si liberaría sus registros.

“La gente merece ver el registro completo”, dijo Hale.

Cuando se le presionó, Hale dijo que se mantendría al mismo nivel. En pocas horas después de la entrevista, proporcionó una autorización firmada que otorgaba acceso a los medios a sus registros militares, invitando a la verificación independiente de su servicio.

Mientras reconoce los desafíos de localizar documentos de décadas pasadas, Hale dijo que la transparencia no debería ser opcional para cualquier persona que busque un cargo público.

Myrick, otro candidato republicano, eco esa posición, proporcionando una liberación similar el viernes.

La presión se acumula sobre el informe anterior de Spotlight on Maryland que encontró que la oficina de Moore solo había liberado documentación limitada. Un documento fue liberado voluntariamente por la oficina de Moore, mientras que otros 34 registros fueron obtenidos solo después de una batalla de un mes con la Ley de Libertad de Información con el Ejército de EE. UU.

El director de comunicaciones de Moore, Ammar Moussa, previamente dijo a Spotlight on Maryland que la administración estaba trabajando para cumplir con las solicitudes.

“Volveremos a usted con esos registros”, dijo Moussa en ese momento.

Semanas después, esos registros aún no se han producido por completo.

Los oponentes ahora están aprovechando el retraso, describiéndolo como un problema más amplio de rendición de cuentas y confianza.

“Creo que todo lo que ha hecho debería ser revisado públicamente en su totalidad”, dijo Hale.

La disputa está dando forma a una diferencia central en la carrera, con los candidatos utilizando la transparencia, no solo la política, para definirse.

Para Moore, una figura demócrata en ascenso con creciente atención nacional, el escrutinio se extiende más allá de Maryland.

Con meses por delante antes de las elecciones primarias del 23 de junio y los candidatos presentando sus propios registros, la presión sobre Moore es poco probable que disminuya.

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