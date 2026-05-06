Informe de guerra de Ucrania: Arrestos por complots de asesinato vinculados a GRU ruso en Lituania

Las autoridades lituanas afirman haber acusado a 13 personas de dos intentos de asesinato en Vilna vinculados a la agencia de inteligencia militar GRU de Rusia, mientras que Ucrania dijo que el mismo grupo constituía una “red de inteligencia rusa” que intentó asesinar a periodistas ucranianos y a un funcionario de inteligencia. Lituania alega que quienes buscaron los asesinatos actuaban en interés de la GRU, dijo Saulius Briginas, jefe de la policía lituana.

Los sospechosos, algunos de los cuales fueron arrestados en Lituania en marzo, fueron acusados de intentar matar a un lituano, un activista y recaudador de fondos para Ucrania, y a un nacional ruso, un disidente y activista por los derechos de la minoría bashkir de Rusia. La misma banda se cree que está detrás de un ataque incendiario a equipos militares con destino a Ucrania en Bulgaria y de espionaje contra las fuerzas armadas griegas, agregó. “Estamos siendo testigos de crímenes de estilo híbrido contra los países de la Unión Europea, su seguridad nacional y personas que actúan en apoyo de Ucrania”, dijo Briginas, el jefe de policía.

El Ministerio de Defensa de Rusia, a cargo de la inteligencia militar, no respondió de inmediato a una solicitud de comentario cuando fue contactado por la agencia de noticias Reuters. Moscú siempre ha negado las acusaciones de estar involucrado en tales operaciones o en una campaña más amplia de sabotaje que incluye ataques incendiarios dirigidos a desestabilizar a los aliados de Ucrania. Pero ha habido varias condenas exitosas en países objetivo, incluido el Reino Unido, y confesiones de participantes que actuaban para los patrocinadores rusos. Lituania había dicho anteriormente que la GRU estaba detrás de explosiones de paquetes en Europa y de un intento de incendio provocado en una tienda Ikea y en una planta que suministra escáneres de radio al ejército ucraniano.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiga, dijo que había convocado al embajador de Israel en protesta por un envío a un puerto israelí que supuestamente contenía cereales robados cultivados en territorio ucraniano ocupado por Rusia. Ucrania dijo que anteriormente informó a Israel en abril que un envío ruso recibido en Haifa contenía cereales de territorio ucraniano. Sybiga dijo: “Es difícil entender la falta de respuesta adecuada de Israel… Ahora que otro barco ha llegado a Haifa, nuevamente advertimos a Israel contra aceptar los granos robados y perjudicar nuestras relaciones”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, respondió a Sybiga sobre el anuncio público pero agregó: “el asunto será examinado… Israel es un estado que se rige por el estado de derecho”. La UE encontró en 2024 evidencias de que Rusia estaba “apropiándose ilegalmente de grandes volúmenes de cereales en territorios de Ucrania, que ocupa ilegalmente, y enviándolos a sus mercados de exportación como productos presuntamente rusos”.

Un ataque con drones ruso antes del amanecer en la ciudad sureña de Odesa en Ucrania hirió a 14 personas, incluidos dos niños, dijeron las autoridades el lunes, en una serie de ataques a áreas civiles. Un ataque con drones ucraniano mató a dos personas en la región sureña de Jerson, ocupada por Rusia, dijo el gobernador instalado por Moscú, Vladimir Saldo, el lunes. Un hombre y una mujer de 70 años murieron en el pueblo de Dnipriany, dijo.

En Odesa, los drones golpearon vecindarios residenciales e infraestructura civil, dijo Serhii Lysak, jefe de la administración de la ciudad. Cinco de los heridos, la mayoría con heridas de metralla, fueron hospitalizados, según Oleh Kiper, jefe de la administración militar regional. Volodymyr Zelenskyy, presidente de Ucrania, dijo el lunes que Rusia ha disparado aproximadamente 1,900 drones de ataque, cerca de 1,400 potentes bombas aéreas guiadas y alrededor de 60 misiles de diversos tipos contra Ucrania en la última semana.

En Polonia, Donald Tusk, primer ministro, dijo que su gobierno planeaba construir una “armada de drones” con la ayuda de Ucrania para defenderse a sí mismo y al resto de Europa. Zelenskyy también anunció que Ucrania está escalando de manera masiva la producción de robots terrestres que pueden suministrar provisiones, evacuar soldados heridos y disparar armas automáticas. Kiev ha ordenado 25,000 robots terrestres para este año, el doble que en 2025, y se espera que el número aumente, dijo Zelenskyy.

Zelenskyy destacó una racha reciente de buenas noticias para Ucrania: los socios de la OTAN, excluyendo a los EE. UU., han contribuido a un acuerdo financiero para comprar armas estadounidenses; la UE aprobó un préstamo de 90 mil millones de euros (106 mil millones de dólares estadounidenses) a Ucrania; y la UE tiene la intención de imponer más sanciones a Moscú. Mientras tanto, Ucrania continuó atacando terminales y refinerías de petróleo en el interior de Rusia con drones y misiles de largo alcance, con el objetivo de perturbar la economía de Moscú. El Instituto para el Estudio de la Guerra, un grupo de expertos con sede en Washington, dijo que había visto evidencia geolocalizada de que las fuerzas ucranianas llevaron a cabo al menos 10 ataques contra la infraestructura petrolera y gasística rusa en las últimas dos semanas.