Advertencia de genocidio: ecocidio y domicidio en el sur del Líbano

En marzo 2 de 2026, se reanudó la guerra entre Israel y Hezbollah luego de que Hezbollah lanzara cientos de misiles hacia el norte de Israel y después de scores violaciones israelíes del acuerdo de alto al fuego de 2024. Tras la ocupación israelí de Líbano en 1982, Hezbollah fue fundado con financiamiento iraní. Hezbollah emitió un manifiesto que pedía la destrucción del estado de Israel, una declaración de intención genocida.

La guerra entre Israel y Hezbollah de 2026 ha causado daños extensos a largo plazo en la infraestructura y el medio ambiente en Líbano. Los bombardeos israelíes y las órdenes de evacuación han desplazado a 1.2 millones de personas del sur de Líbano. 2,196 personas han sido asesinadas. 7,185 personas han resultado gravemente heridas. Los bombardeos israelíes han nivelado 1,400 edificaciones.

Se alcanzó un acuerdo de cese al fuego de diez días el 16 de abril de 2026 tras la presión diplomática de EE. UU. sobre Israel. Puede ser extendido para permitir negociaciones entre Israel y Líbano que han comenzado en Washington, DC. Hezbollah no está incluido en las negociaciones. Al igual que el “acuerdo de paz” de Trump entre Ruanda y la República Democrática del Congo que no incluyó al M23, el principal combatiente, es poco probable que las negociaciones entre Israel y Líbano produzcan paz.

Los bombardeos de Israel y su ocupación del sur de Líbano violan la Carta de la ONU, las Convenciones de La Haya de 1907 y la Cuarta Convención de Ginebra de 1949. Israel es parte en todos estos tratados, fundamentos del derecho humanitario internacional. Los bombardeos de Israel violan los tres principios fundamentales de las leyes de guerra: distinción, proporcionalidad y precaución. Los constantes bombardeos de Israel en el sur de Líbano, el valle de la Bekaa y los habitantes civiles de Beirut constituyen un crimen de guerra.

Esta alerta de emergencia se refiere a la estrategia israelí de hacer inhabitable el sur de Líbano a través de ecocidio y domicidio. “Ecocidio” es definido por el Panel de Expertos Independientes para la Definición Legal del Ecocidio en junio de 2021 como “actos ilícitos o manidos cometidos con el conocimiento de que existe una probabilidad sustancial de que esos actos causen daños severos y generalizados o de largo plazo al medio ambiente”. “Domicidio” es definido como “la destrucción deliberada, generalizada o sistemática de viviendas y espacios habitables. Ambos representan una ‘estrategia deliberada de guerra’, con consecuencias a largo plazo para la salud y seguridad públicas, la seguridad alimentaria y del agua, los servicios públicos básicos, el desarrollo económico y la reconstrucción.

El Ministerio de Medio Ambiente del Líbano anunció niveles altos de metales pesados y fósforo 900 veces más altos que la cantidad normal en el suelo del sur de Líbano. Esta contaminación representa una amenaza para la salud pública porque inhibirá la capacidad de los cultivos para absorber nutrientes. La contaminación también contamina las aguas subterráneas, amenazando el suministro de agua del sur de Líbano.

Desde marzo de 2026, las Fuerzas de Defensa de Israel han hecho al menos 540 hectáreas de campos agrícolas libaneses inutilizables. Israel ha pulverizado de 20 a 30 veces la cantidad normal de glifosato, un herbicida que ha sido relacionado con el cáncer mortal del linfoma no Hodgkin por la OMS. El ACNUDH declaró en febrero de 2026 que los ataques a los campos agrícolas y al suministro de agua libaneses representan un “riesgo humanitario serio”. Según Hisham Younes, el concepto de hacer que la tierra no pueda brindar sustento viene directamente de la “tradición colonial de la guerra” que se remonta a la siembra genocida de sal en los campos de Cartago por parte de los romanos.

Israel usa esta excusa para bombardear los suburbios de Beirut como Dahiyeh sin previo aviso. El 8 de abril de 2026, las FDI bombardearon áreas comerciales y residenciales ocupadas en el centro de Beirut, sin previo aviso. El ejército israelí también utiliza excavadoras y explosivos para destruir pueblos libaneses. BBC Verify ha documentado la demolición de siete pueblos del sur de Líbano. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ordenó la destrucción de estos pueblos para establecer una zona de seguridad controlada por Israel que ocupará más del 10% del territorio libanés. Esta orden de “acelerar la destrucción de los hogares libaneses” se basa en el “modelo de Rafah y Beit Hanoun en Gaza”. La destrucción incluso incluye la demolición de mezquitas. Para referencia, las FDI destruyeron el 90% de los hogares en Rafah.

El Ministro de Defensa israelí ha declarado abiertamente que el objetivo es evitar el regreso de aproximadamente 600,000 residentes del sur de Líbano. El desplazamiento forzado masivo es un crimen de guerra y crimen contra la humanidad según el Artículo 7(1)(d) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. La destrucción de propiedades civiles está prohibida por el Artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra a menos que sea una necesidad militar. Según la Profesora Janina Dill, esto no equivale a obtener una ventaja militar y no permite la destrucción de pueblos enteros.