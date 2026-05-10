Casi una docena de heridos tras una posible explosión de un barco en un popular destino turístico de Florida

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Casi una docena de personas resultaron heridas el sábado después de una posible explosión de un barco en Haulover Sandbar, una popular atracción turística en North Miami Beach, Florida.

Miami-Dade Fire Rescue confirmó a Fox News Digital que 11 víctimas fueron trasladadas al hospital para recibir tratamiento, aunque aún no se ha publicado el número total de heridos.

Se desconoce el estado de las víctimas, hasta las 17.00 horas.

Los bomberos enviaron más de 25 unidades al lugar poco después de las 12:55 p. m. hora local, incluido el Fireboat 21, unidades de Ocean Rescue, junto con agencias asociadas, incluida la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida y la Guardia Costera de EE. UU.

EXPLOSIÓN DE BARCO ARDIENTE EN MARINA DE FLORIDA DEJA UN MUERTO Y VARIOS HERIDOS

Las autoridades aún no han confirmado si el incidente involucró una explosión.

“Como estamos en medio de la temporada de navegación, queremos recordarle a nuestra comunidad que siempre debe priorizar la seguridad mientras estamos en el agua”, dijeron los bomberos a Fox News Digital. “Asegúrese de que su embarcación esté equipada con un extintor de incendios que funcione y todo el equipo de seguridad requerido. Antes de zarpar, realice una verificación de seguridad exhaustiva para garantizar que su embarcación esté en buenas condiciones de funcionamiento y libre de peligros potenciales.

“Tomar algunas precauciones adicionales puede ayudar a prevenir emergencias y mantener a todos a salvo”.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade y el FBI de Miami no respondieron de inmediato a consultas adicionales de Fox News Digital.

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