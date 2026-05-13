Arabia Saudita lanzó ataques secretos contra Irán durante la Operación Fury Épica

Arabia Saudita lanzó numerosos ataques no publicados contra Irán en represalia por los ataques llevados a cabo en el reino durante la guerra de Oriente Medio, según dos funcionarios occidentales informados sobre el tema, y dos funcionarios iraníes dijeron.

Los ataques sauditas, no reportados previamente, marcan la primera vez que se sabe que el reino llevó a cabo directamente acciones militares en suelo iraní y muestran que está volviéndose mucho más audaz en defenderse contra su principal rival regional.

Los ataques, llevados a cabo por la Fuerza Aérea Saudita, fueron evaluados como realizados a finales de marzo, dijeron los dos funcionarios occidentales. Uno dijo que solo fueron “ataques de ida y vuelta en represalia por cuando Arabia Saudita fue golpeada”.

Reuters no pudo confirmar cuáles eran los objetivos específicos.

En respuesta a una solicitud de comentarios, un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita no abordó directamente si se habían llevado a cabo los ataques.

La escalada incontrolada conlleva costos inaceptables

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán no respondió a una solicitud de comentarios.

Arabia Saudita, que tiene una profunda relación militar con Estados Unidos, tradicionalmente ha confiado en el ejército de EE. UU. para protegerse, pero la guerra de 10 semanas ha dejado al reino vulnerable a ataques que han traspasado el paraguas militar de EE. UU.

Los ataques sauditas subrayan la ampliación del conflicto, y el grado en que una guerra que comenzó cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra Irán el 28 de febrero ha involucrado al Medio Oriente de una manera que no ha sido reconocida públicamente.

Desde los ataques de Estados Unidos e Israel, Irán ha golpeado a los seis estados del Consejo de Cooperación del Golfo con misiles y drones, atacando no solo bases militares estadounidenses, sino también sitios civiles, aeropuertos e infraestructura petrolera, y cerró el estrecho de Ormuz, interrumpiendo el comercio global.

Por su parte, Emiratos Árabes Unidos también llevó a cabo ataques militares contra Irán, según informó el Wall Street Journal el lunes. Juntos, las acciones sauditas y emiratíes revelan un conflicto cuya verdadera forma ha permanecido en gran medida oculta, uno en el que las monarquías del Golfo golpeadas por los ataques iraníes comenzaron a responder.

Sin embargo, su enfoque no ha sido idéntico. Los Emiratos Árabes Unidos han adoptado una postura más agresiva, buscando imponer costos a Irán y participando rara vez en diplomacia pública con Teherán.

Por su parte, Arabia Saudita ha buscado evitar que el conflicto se intensifique y ha mantenido un contacto regular con Irán, incluso a través del embajador de Teherán en Riad. Él no respondió a una solicitud de comentarios.

El alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita no abordó directamente si se había alcanzado un acuerdo de desescalada con Irán, pero dijo: “Reafirmamos la posición consistente de Arabia Saudita abogando por la desescalada, la autocontención y la reducción de tensiones en busca de la estabilidad, la seguridad y la prosperidad de la región y su gente”.

Los funcionarios iraníes y occidentales dijeron que Arabia Saudita hizo que Irán fuera consciente de los ataques, y esto fue seguido por un intenso compromiso diplomático y amenazas sauditas de retaliar aún más, lo que llevó a un entendimiento entre los dos países para desescalar.

Ali Vaez, Director del Proyecto Irán en el Grupo Internacional de Crisis, dijo que los ataques retaliatorios sauditas contra Irán, seguidos de un entendimiento para desescalar, mostrarían “un reconocimiento pragmático por ambas partes de que la escalada no controlada conlleva costos inaceptables”.

Una secuencia de eventos así mostraría “no confianza, sino un interés compartido en imponer límites a la confrontación antes de que se convierta en un conflicto regional más amplio”.

La desescalada informal entró en vigor en la semana antes de que Washington y Teherán acordaran un alto el fuego en su conflicto más amplio el 7 de abril. La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.

Uno de los funcionarios iraníes confirmó que Teherán y Riad habían acordado desescalar, diciendo que el movimiento apuntaba a “cesar las hostilidades, salvaguardar los intereses mutuos y prevenir la escalada de tensiones”.

Durante mucho tiempo en desacuerdo, Irán y Arabia Saudita, las dos principales potencias musulmanas chiítas y sunitas en Medio Oriente, han respaldado grupos opuestos en conflictos en toda la región.

Un acercamiento mediado por China en 2023 los vio reanudar los lazos, incluido un alto el fuego entre los houthis respaldados por Irán en Yemen y Arabia Saudita que se ha mantenido desde entonces.

Con el Mar Rojo permaneciendo abierto al envío, Arabia Saudita ha podido seguir exportando petróleo a lo largo del conflicto, a diferencia de la mayoría de los estados del Golfo, y así ha logrado permanecer relativamente aislada.

En un artículo de opinión en el periódico Arab News propiedad de Arabia Saudita durante el fin de semana, el ex jefe de inteligencia saudita, el Príncipe Turki al-Faisal, capturó el cálculo del reino, escribiendo que “cuando Irán y otros intentaron arrastrar al reino al horno de la destrucción, nuestro liderazgo optó por soportar los dolores causados por un vecino para proteger la vida y propiedad de sus ciudadanos”.

Los ataques de Arabia Saudita siguieron semanas de creciente tensión.

En una conferencia de prensa en Riad el 19 de marzo, el Príncipe Faisal bin Farhan, Ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, dijo que el reino “se reservaba el derecho de tomar acciones militares si se consideraba necesario”.

Tres días después, Arabia Saudita declaró persona non grata al agregado militar de Irán y a cuatro miembros del personal de la embajada.

Para finales de marzo, los contactos diplomáticos y la amenaza de Arabia Saudita de adoptar un enfoque más agresivo similar al de los Emiratos Árabes Unidos y retaliar aún más llevaron a un entendimiento para desescalar, dijeron las fuentes occidentales.

De más de 105 ataques con drones y misiles a Arabia Saudita en la semana del 25 al 31 de marzo, el número cayó a poco más de 25 entre el 1 y el 6 de abril, según un recuento de declaraciones del ministerio de defensa saudita por parte de Reuters.

Los proyectiles disparados a Arabia Saudita en los días previos al alto el fuego más amplio fueron evaluados por fuentes occidentales como de origen iraquí en lugar de ser oriundos de Irán mismo, lo que indica que Teherán había reducido los ataques directos mientras los grupos aliados continuaban operando.

Arabia Saudita convocó al embajador de Iraq el 12 de abril para protestar por los ataques desde suelo iraquí.

La comunicación saudita-iraní continuó incluso cuando surgieron tensiones al comienzo del alto el fuego más amplio entre Irán y EE. UU., cuando el ministerio de defensa saudita informó de 31 drones y 16 misiles disparados al reino el 7 y 8 de abril.

El aumento llevó a Riad a considerar represalias contra Irán e Iraq, mientras que Pakistán desplegó aviones de combate para tranquilizar al reino y instó a la moderación mientras la diplomacia tomaba impulso.