Jason Collins, el primer jugador abiertamente gay de la NBA, muere a los 47 años de un tumor cerebral.

Jason Collins, el jugador retirado de la NBA que hizo historia como el primer atleta abiertamente gay de la liga, ha fallecido después de una breve batalla contra un glioblastoma de estadio 4, un cáncer cerebral agresivo, anunció su familia el martes. Tenía 47 años.

“Jason cambió vidas de maneras inesperadas y fue una inspiración para todos los que lo conocían y para aquellos que lo admiraban desde lejos,” dijo la familia de Collins en un comunicado publicado a través de la NBA. “Estamos agradecidos por la muestra de amor y oraciones durante los últimos ocho meses y por la atención médica excepcional que Jason recibió de sus médicos y enfermeras. Nuestra familia lo extrañará profundamente.”

Collins, quien reveló su homosexualidad en 2013 mientras aún jugaba activamente en la NBA, había estado recibiendo tratamiento por un tumor cerebral. El pronóstico promedio para un glioblastoma con radioterapia y quimioterapia es de aproximadamente 11 a 14 meses, según dijo en un ensayo publicado por ESPN el año pasado. En el ensayo, Collins reveló que viajó a Singapur para recibir tratamientos experimentales actualmente no disponibles en EE.UU.

“Como atleta, aprendes a no entrar en pánico en momentos como este. Estas son las cartas que me han tocado,” escribió. “Si ese es todo el tiempo que me queda, preferiría pasarlo probando un curso de tratamiento que algún día podría ser un nuevo estándar de atención para todos.”

Él estableció paralelismos entre compartir su batalla contra el cáncer y salir del clóset. “Tu vida es mucho mejor cuando simplemente te presentas como eres en realidad, esto soy yo, esto es con lo que estoy lidiando,” escribió Collins.

Collins habló por primera vez sobre su sexualidad en un ensayo de 2013 para Sports Illustrated. “Soy un centro de la NBA de 34 años. Soy negro. Y soy gay,” comenzó.

En ese momento, tampoco había jugadores gay activos en otras ligas deportivas americanas importantes.

Jugó durante 13 años en la liga en varios equipos, incluyendo a los Boston Celtics y los New Jersey Nets, antes de retirarse en 2014.

Justo la semana pasada, Collins recibió el Premio al Campeón Global Bill Walton en la Cumbre de la Alianza Deportiva Verde. Estaba demasiado enfermo para asistir, y su hermano gemelo, el ex jugador de la NBA Jarron Collins, aceptó el premio en su nombre.

“Le dije a mi hermano esto antes de venir aquí: es el hombre más valiente y fuerte que he conocido,” dijo Jarron Collins al aceptar el premio.

[Nota de contexto: Jason Collins fue el primer jugador de la NBA en revelar su homosexualidad abiertamente en 2013.] [Comprobación de datos: El hermano gemelo de Jason Collins, Jarron Collins, es un ex jugador de la NBA.]