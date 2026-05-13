Emma Raducanu recibe wild card en Estrasburgo después de dos meses fuera.

La número uno británica Emma Raducanu regresará a la acción en Estrasburgo después de recibir una invitación, mientras busca práctica de juego antes del Abierto de Francia.

Raducanu, de 23 años, se retiró del Abierto de Italia en mayo por motivos de salud y no ha competido desde una derrota en tercera ronda ante la estadounidense Amanda Anisimova en Indian Wells el 8 de marzo.

El evento de cancha de arcilla en Estrasburgo comienza el domingo, una semana antes del inicio del Abierto de Francia el 24 de mayo.

Raducanu se perderá una posición sembrada en el segundo Grand Slam del año debido a la infección post-viral que la ha mantenido alejada del circuito. La ganadora del US Open 2021 actualmente ocupa el puesto 30 en el mundo pero descenderá varios lugares después de la conclusión de los torneos de esta semana en Roma y París.

Raducanu recibió una invitación para el evento WTA 500 de Estrasburgo del año pasado, donde venció a la jugadora del top 20 Daria Kasatkina antes de perder ante la estadounidense Danielle Collins.

La británica ha ganado siete de sus 14 partidos este año, con cuatro de esas victorias llegando durante su camino a la final del Abierto de Transilvania en febrero después de su eliminación en segunda ronda en el Abierto de Australia.

Raducanu no dio indicios claros de que se retiraría del Abierto de Italia en marzo a pesar de hablar con los medios solo 30 minutos antes de que se anunciara esa decisión, pero dijo que solo quería regresar a la competencia cuando estuviera “100% lista”.