Financiero de 1MDB Jho Low busca perdón de Donald Trump

El fugitivo financiero malasio Jho Low, una figura central en el escándalo multibillonario en el fondo estatal 1Malaysia Development Berhad (1MDB), estaría buscando un indulto del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Low enfrenta múltiples cargos de corrupción y lavado de dinero en EE. UU. y Malasia por el importante papel que supuestamente desempeñó en la malversación de al menos $4.5 mil millones de 1MDB.

El escándalo fue uno de los mayores fraudes financieros del mundo, con miles de millones saqueados del fondo soberano ya desaparecido en un escándalo que comenzó a desarrollarse en 2015.

Low ha negado consistentemente haber actuado mal y se desconoce su paradero.

Recientemente, Low presentó una solicitud de indulto que, de ser concedido, removería los cargos criminales en su contra en EE. UU., informó el Wall Street Journal el martes, citando fuentes cercanas al asunto.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que la solicitud de Low no estaba en su radar, según el informe.

El sitio web del Departamento de Justicia de EE. UU. lista una solicitud pendiente de “indulto después de cumplimiento de condena” para Taek Jho Low que fue presentada este año.

Johari Abdul Ghani, presidente de un grupo de trabajo malasio que busca recuperar fondos y activos vinculados a 1MDB en todo el mundo, dijo que la solicitud de Low debería ser denegada y que EE. UU. debería ayudar a Malasia a ubicarlo para futuras investigaciones.

“En lo que a mí respecta, estoy en contra del indulto”, dijo Johari, quien también es ministro de Comercio.

Johari dijo que no tenía conocimiento de conversaciones entre Low y Malasia para devolver activos.

El WSJ informó que Malasia había levantado temporalmente una nota roja de Interpol contra Low que lo habría hecho sujeto a arresto en casi cualquier parte del mundo para facilitar el retorno de activos significativos al país.

En 2019, EE. UU. llegó a un acuerdo para recuperar aproximadamente $1 mil millones de Low, con el fugitivo accediendo a renunciar a un jet privado y propiedades de lujo en Beverly Hills, Nueva York y Londres, entre otros activos.

El primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, dijo en 2023 que el gobierno estaba negociando con otros países para acelerar el regreso de Low, aunque se negó a mencionar los países involucrados.

Las autoridades previamente habían dicho que se creía que Low estaba en China, aunque Beijing lo negó.