Mañana 4: La policía de Detroit y el FBI lideran la búsqueda en el lado este de la ciudad de casos de personas desaparecidas… y más noticias

Morning 4 es un resumen rápido de historias que creemos que deberías conocer para comenzar el día. Entonces, vayamos a la noticia.

‘Dios respondió a mis oraciones’: la policía de Detroit y el FBI lideran la búsqueda en el lado este de la ciudad en busca de casos de personas desaparecidas

La policía de Detroit y múltiples agencias policiales lanzaron una búsqueda masiva en el lado este de la ciudad el martes como parte de un esfuerzo continuo para localizar a personas desaparecidas, incluida Shanika Brewer, mujer de Detroit de 33 años desaparecida.

“Dios respondió a mis oraciones hoy”, dijo el primo de Brewer, Alexis Thompkins, al Local 4. “Necesitaba esto”.

Más de 100 funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de 13 agencias, incluidos el FBI, la policía de Detroit y la Policía Estatal de Michigan, comenzaron a registrar casas y lotes desocupados cerca de Pingree Park como parte de la Operación United Block, una iniciativa conjunta que involucra a las autoridades locales, estatales y federales.

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¿Qué sigue para los residentes del norte del condado de Oakland después del reemplazo de la tubería principal de agua?

Los residentes del condado de Oakland están un paso más cerca de dejar correr sus grifos.

Han pasado cuatro días de restricción de agua desde la pausa principal.

La nueva tubería fue instalada y está siendo probada. Pero es necesario hacer más trabajo.

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Adolescente baleado y hombre de 58 años detenido tras un altercado en el lado oeste de Detroit

Un joven de 17 años recibió un disparo y un hombre de 58 años está detenido tras un altercado en el lado oeste de Detroit.

El incidente ocurrió el martes (12 de mayo) en la cuadra 9300 de Pierson Street.

Según el Departamento de Policía de Detroit, el incidente ocurrió después de que se intensificara una confrontación entre el adolescente y el hombre mayor. Los investigadores dijeron que el hombre de 58 años le disparó al adolescente durante el altercado.

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A un hombre del condado de Macomb se le prohibió portar armas. La policía dice que encontraron varios en su casa… y cocaína.

Una investigación de narcóticos en el condado de Macomb condujo al arresto de un hombre de 34 años de Roseville.

Según las autoridades, la policía de Shelby Township había estado investigando a Ryan Jackson, de quien sospechaban que vendía cocaína. Cuando la policía registró su casa el jueves 7 de mayo, supuestamente encontraron varias armas, municiones, un cargador rápido y cocaína.

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Clima: Latigazo cervical climático: desde abrigos de invierno y paraguas hasta trajes de baño y chanclas en todo Metro Detroit

Un comienzo húmedo y triste para el miércoles, pero nos estamos despertando con un enorme aumento de temperaturas en 24 horas. Esto se debe a que tuvimos un frente cálido durante la noche que provocó lluvia.

El manto de nubes permitió que las temperaturas se mantuvieran suaves en comparación con el comienzo helado que tuvimos el martes por la mañana. Aún así, no espere que las temperaturas suban mucho más hoy. Un frente frío persigue de cerca al aire cálido, manteniendo los cielos mayormente nublados y las condiciones en el lado fresco. Las temperaturas de la tarde se nivelarán en los 50 grados, mientras que los vientos racheados alcanzan entre 30 y 35 mph, lo que a veces hace que el clima se sienta fuerte. Querrás tener el paraguas y la chaqueta a mano para un día más con la posibilidad de una lluvia aislada.

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