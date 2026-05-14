Colombia ocupa el segundo lugar a nivel mundial en el número de personas desplazadas internamente.

En Colombia, IDMC registró 394,106 desplazamientos debido al conflicto y la violencia en 2025, la cifra más alta documentada hasta la fecha, como resultado del empeoramiento de la violencia y el conflicto interno. Crédito: www.unidadvictimas.gov.co

Para la descripción de la grave crisis humanitaria que está experimentando Colombia debido al conflicto armado, cuyas consecuencias en 2025 alcanzaron el nivel más grave de la última década, según el informe de ese año del Comité Internacional de la Cruz Roja, ahora se suma el Informe Global sobre Desplazamiento Interno 2026 (GRID 2026) del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC), la principal fuente mundial para monitorear y analizar el desplazamiento interno.

Para el caso de la región de las Américas, este documento indica que los nuevos desplazamientos internos causados por el conflicto y la violencia aumentaron de 700,000 en 2022 a 800,000 en 2023, antes de casi duplicarse a alrededor de 1.5 millones en 2024 y llegar a 1.6 millones en 2025. Estas cifras se refieren a desplazamientos registrados en cada año, no totales acumulativos, y muestran cómo el conflicto y la violencia están impulsando una crisis de desplazamiento cada vez más severa en la región.

“El desplazamiento interno en las Américas está marcado cada vez más por la violencia,” dijo Stine Paus, directora regional del Consejo Noruego para Refugiados en América Latina, citada en un boletín del CICR. “Los datos del IDMC confirman que la violencia, especialmente la violencia criminal, se ha convertido en uno de los principales factores que obligan a las personas a huir dentro de sus propios países.”

El número acumulativo de personas desplazadas internamente en las Américas alcanzó los 10.5 millones en 2025, frente a los 9.7 millones en 2024, según estimaciones del IDMC, en un contexto marcado por la persistencia del conflicto y la violencia. De la cifra acumulativa total, la gran mayoría (10.2 millones) corresponde a desplazamientos causados por conflicto y violencia, mientras que alrededor de 360,000 se deben a desastres.

El informe muestra que el 87% de todos los desplazamientos causados por violencia criminal a nivel global fueron registrados en las Américas. Haití concentra la mayor parte de estos movimientos y, por quinto año consecutivo, registró el mayor número de desplazamientos internos en su historia: casi un millón de desplazamientos fueron registrados en 2025, la mayoría de los cuales ocurrieron en la primera mitad del año, en medio de una acelerada expansión de la violencia y el control territorial por parte de grupos armados.

En Colombia, el IDMC registró 394,106 desplazamientos debido al conflicto y la violencia en 2025, la cifra más alta documentada hasta la fecha, como resultado del empeoramiento de la violencia y el conflicto interno.

A nivel global, los cinco países con el mayor número de personas desplazadas internamente representan casi el 50% del total mundial. En este mapa, Colombia ocupa el segundo lugar a nivel mundial: solo entre enero y febrero de 2025, el departamento de Norte de Santander registró más desplazamientos que en todo 2024.

Un vistazo a lo que está sucediendo en otros países (donde la violencia criminal está generando nuevos patrones de desplazamiento interno) muestra la gravedad de la situación en Colombia: en Ecuador, por ejemplo, el IDMC estima que solo en 2025 casi 132,000 desplazamientos fueron causados por la violencia, acumulando al menos 316,000 personas desplazadas internamente.

Honduras y México también muestran cómo la violencia está generando un desplazamiento interno sostenido, en contextos donde la falta de registros oficiales limita la visibilidad del fenómeno y la respuesta.

A pesar de la escala del desplazamiento interno impulsado por el conflicto y la violencia en la región, estas crisis a menudo reciben una atención internacional insuficiente y financiamiento, lo que limita la capacidad de respuesta humanitaria en un momento en que las necesidades continúan creciendo.

La falta de visibilidad internacional contribuye a que millones de personas desplazadas enfrenten emergencias prolongadas sin un apoyo adecuado.

El IDMC advierte que estas cifras probablemente subestimen la verdadera magnitud del fenómeno, especialmente en contextos donde la inseguridad limita el acceso a la información o donde no existen sistemas de registro oficiales.

“Las cifras del IDMC también muestran lo que sucede cuando no hay registros oficiales sólidos,” dijo Paus. “Sin datos, las personas desplazadas quedan excluidas de las políticas públicas, el acceso a servicios y las garantías básicas de protección. El desplazamiento interno requiere una respuesta humanitaria urgente para salvar vidas y, al mismo tiempo, un liderazgo estatal para prevenir que estas crisis se repitan y perduren con el tiempo.”

“Cuando las personas se ven obligadas a huir dentro de sus propios países y no encuentran garantías para reconstruir sus vidas, el desplazamiento se convierte en un ciclo sin salida,” agregó Paus. “El costo de la inacción es enorme. Reconocer la violencia como un motor del desplazamiento y asumir la responsabilidad del estado en la respuesta es clave para evitar que esta crisis continúe profundizándose en América Latina y el Caribe.”

A nivel global, 2025 marcó el primer año en el que el desplazamiento debido al conflicto y la violencia superó al causado por desastres, según el IDMC. En las Américas, aunque los desastres aún representan una proporción significativa del total, el desplazamiento vinculado a la violencia, especialmente la violencia criminal, continúa aumentando constantemente.