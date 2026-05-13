Comisión de Derechos Humanos Reafirma Conclusiones Contra ELPD a Medida que el Conflicto Legal se Profundiza

El Comité de Derechos Humanos de East Lansing reafirmó sus hallazgos de investigación de que dos hombres negros, Lonnie Smith y Mason Woods, les fueron negados sus derechos civiles debido a su raza cuando fueron rociados con gas pimienta por un oficial del Departamento de Policía de East Lansing.

Smith y Woods fueron rociados con gas pimienta por un oficial de ELPD durante el fin de semana de bienvenida de la Universidad Estatal de Michigan en agosto de 2025. Un mes después del incidente, ELPD emitió un comunicado de prensa sobre violencia en el centro que nombraba a Smith y Woods, y afirmaba que estaban acusados de delitos relacionados con peleas.

Sin embargo, las imágenes de seguridad del incidente, posteriormente publicadas por el abogado de los hombres, mostraron un incidente que fue leve en comparación con las grandes peleas en el centro que dijeron los propietarios de negocios que eran comunes en el otoño. Smith se interpuso entre su amigo, Woods, y hombres con los que había estado discutiendo en la fila afuera de un restaurante antes de que un oficial de ELPD apareciera en la cámara y desplegara el gas pimienta a centímetros de la cara de ambos hombres.

La acción de la HRC de investigar al departamento de policía marca un choque sin precedentes entre la comisión y la representación legal de la ciudad. Mientras los comisionados sienten que están cumpliendo con su deber, los abogados de la ciudad advierten al grupo que pueden estar yendo demasiado lejos y podrían afectar la defensa de la ciudad en las demandas federales presentadas por Smith y Woods.

En la reunión de la HRC del lunes, la abogada de la ciudad, Gopi Patel, instó a la comisión a retrasar cualquier acción de mediación hasta que proporcione un memo formal detallando su autoridad legal.

“Les ruego sinceramente que pospongan el asunto”, dijo Patel.

La comisión votó en contra del consejo de Patel, reafirmando sus hallazgos de que Smith y Woods tuvieron sus derechos civiles violados.

La comisión planea enviar una carta al Jefe de Policía Jennifer Brown, al Gerente de la Ciudad Robert Belleman y al Alcalde Erik Altmann reafirmando sus hallazgos de investigación y ofreciendo mediación. También están solicitando que un representante autorizado para negociar o mediar en nombre del departamento de policía y la ciudad asista. La comisión está solicitando una respuesta dentro de 5 días hábiles.

Además de reafirmar sus hallazgos, la comisión continúa teniendo preocupaciones sobre compartir un abogado con la ciudad.

El conflicto llevó a un debate entre los comisionados sobre si la comisión debe ingresar a una sesión cerrada para discutir asuntos legales con abogados de la ciudad.

Una votación determinó que la HRC no entraría en una sesión cerrada, en su lugar, Patel anotó las preguntas de los comisionados y planea hacer un seguimiento con las respuestas en un memo legal que no se puede compartir con el público.

Mientras la comisión tiene muchas preguntas sobre su situación legal actual, una persiste: ¿Puede la HRC obtener asesoría legal pro bono sin la aprobación del Consejo de la Ciudad?

“Hay que ir al Consejo para buscar permiso. La HRC está establecida por el concejo y el consejo es como su jefe”, dijo Patel.

La comisionada Karen Hoene se enfrentó y preguntó si eso estaba explícitamente escrito en algún lugar, una pregunta a la que Patel dijo que tendría que dar seguimiento.