Putin pone a un duro general a cargo de la región fronteriza atacada por Ucrania

Un alto oficial del ejército ruso sospechoso por Ucrania de crímenes de guerra ha sido nombrado por el Presidente Vladimir Putin para dirigir una región fronteriza occidental asediada por enjambres de aviones no tripulados ucranianos y asaltos de comandos, según un anuncio del Kremlin del lunes. El Mayor General Alexander Shuvaev, de 45 años, asumirá de inmediato el cargo de Gobernador de la región occidental de Belgorod de Rusia, reemplazando al político civil Vyacheslav Gladkov, según una orden presidencial firmada por Putin y hecha pública por su oficina. Según grupos de voluntarios ucranianos que rastrean posibles actos criminales de miembros del servicio ruso, Shuvaev, en febrero de 2025, mientras comandaba una brigada de infantería en la ciudad oriental ucraniana de Avdiivka, permitió que sus tropas dispararan y mataran a soldados ucranianos capturados, y posiblemente participó personalmente en ejecuciones. Los relatos de la pelea, generalmente conocida en Ucrania como la Batalla del Fuerte Zenit, identifican a Shuvaev como el comandante en el terreno de elementos de la 1ª Brigada de Infantería Motorizada “Slavyanskaya” que conquistaron las fortificaciones ucranianas el 15 de febrero. El proyecto de seguimiento de crímenes de guerra dirigido por voluntarios ucranianos, Book of Executioners, identifica a las presuntas víctimas de Shuvaev como el Coronel Dmytro Verby y el Teniente Mykola Tkach. Dos subordinados son identificados por esa plataforma como los asesinos de Verby y Tkach. Ambos fueron asesinados a tiros en presencia de Shuvaev, según esa fuente. Según informes de medios rusos, Shuvaev posee una medalla de Héroe de Rusia, la máxima distinción de valor en el campo de batalla de la Federación Rusa. Dejó el servicio militar en 2025 para servir en el gobierno provincial después de completar el “Tiempo de los Héroes” ruso, un programa de transición creado por el régimen de Putin para reubicar a antiguos soldados en puestos estatales. Reportadamente es residente nativo de la región de Belgorod, de la ciudad de Novy Oskol. Shuvaev trabajó durante 3.5 meses como vicegobernador del distrito remoto central siberiano, Pryangary, y más tarde en la región de los Montes Urales, Chelyabinsk, antes de ser nombrado gobernador de Belgorod, según informes de noticias rusos. Como gobernador de Belgorod, Shuvaev asumirá un territorio industrializado de 1.5 millones de habitantes ahora en primera línea con Ucrania al sur. Desde mediados de 2024, Belgorod ha sido repetidamente blanco de aviones no tripulados y misiles ucranianos, así como de equipos de infantería de operaciones especiales y partisanos que aprovechan los densos bosques en la frontera entre Rusia y Ucrania en la zona. La infraestructura de la red eléctrica, electricidad y generación ha sido golpeada con mayor frecuencia. Como resultado de los continuos ataques ucranianos, el Saliente Gobernador de Belgorod, Gladkov, de 57 años, durante 2025 y 2026 se convirtió en un rostro familiar en los medios de comunicación estatales rusos, generalmente en entrevistas en la televisión estatal durante las cuales les decía a los televidentes que las autoridades tenían la situación bajo control y que los ataques ucranianos habían hecho poco o ningún daño. Miembro del partido político Unida Rusia creado por Putin durante 17 años, Gladkov, en sus comentarios públicos como gobernador, siempre mantuvo una posición leal y pro Putin, pero a medida que los ataques ucranianos se intensificaban contra la región de Belgorod, sus declaraciones públicas a veces reconocían el daño que estaban causando, particularmente los apagones y cortes en la calefacción, a veces afectando a cientos de miles de residentes de Belgorod durante días. Gladkov criticó abiertamente una represión del Kremlin sobre el intercambio de información a través de la aplicación de mensajería Telegram en marzo porque, dijo, con Telegram sin funcionar, los residentes de Belgorod no tendrían forma de recibir advertencias tempranas de aviones no tripulados o misiles ucranianos entrantes. Según la publicación a veces independiente de Rusia, Vedemosti, la sugerencia indirecta de Gladkov de que el gobierno central en Moscú estaba poniendo a los residentes de Belgorod en riesgo físico innecesario, con el fin de controlar más estrictamente el contenido de internet, junto con la salud deteriorada y la falta de disposición para ignorar a los electores, fueron la causa de su despido. Un artículo publicado por la revista de oposición Important Stories titulado “Una espina en el ojo del sistema: Cómo el gobernador Gladkov se volvió demasiado independiente” dijo en parte: “Todos en el FSB [la policía secreta rusa] simplemente odian a Gladkov. Porque es un gran problema. Le prohibieron liberar información, pero él sigue haciéndolo porque, en su opinión, salvó vidas”. En el mensaje de despedida a los votantes de Telegram del jueves, Gladkov declaró continuar fiel al régimen y a Putin personalmente. “Quiero expresar mi sincero agradecimiento a nuestro Presidente, el Presidente de la Federación Rusa, Vladimir Vladimirovich Putin, por la atención constante, la ayuda y el apoyo, y por esas decisiones [de él] que hicieron posible, y hacen posible, el desarrollo de la región de Belgorod. Por esas decisiones, que en el contexto de una situación operativa extremadamente compleja [es decir, ataques y asaltos ucranianos en la región de Belgorod] nos ayudaron a superar la prueba por la que está pasando nuestra región”, dijo Gladkov. El secretario de prensa presidencial ruso, Dmitry Peskov, en comentarios del miércoles a periodistas en Moscú, afirmó que Gladkov “definitivamente se le ofrecerá un nuevo puesto”. Gladkov finalizó su mensaje a los votantes con una posible crítica velada a la invasión del Kremlin en Ucrania y su compromiso con cuatro años de guerra sin resultados decisivos, después de declarar que la resistencia ucraniana sería aplastada en tres días. “¡Deseo a todos lo más importante: ¡Victoria! Estoy seguro de que llegará. Creo que ahora no es el momento de sacar conclusiones. Las conclusiones las deben sacar ustedes. Siempre hay que creer en acciones concretas, y no en palabras. Los abrazo a todos y siempre estoy con ustedes”, dijo Gladkov.