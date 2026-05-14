Nicki Minaj afirma que muchas estrellas apoyan a Donald Trump pero no lo dirán: Soy el catalizador de ese cambio

Nicki Minaj no ha sido tímida sobre su apoyo a Donald Trump y al movimiento Make America Great Again en el último año, pero le costó mucho salir públicamente a respaldar al presidente, ya que inicialmente le preocupaba las críticas de sus colegas en la industria musical.

Minaj, quien se ha autoproclamado como la “fan número 1” del presidente, profundizó sobre su apoyo a Trump y su activismo político en una entrevista con TIME publicada el miércoles (13 de mayo).

“Ya me sentía así sobre él, solo que no me atrevía a actuar así en público”, dijo. “Se ha inculcado en la mente de todos en la industria musical que debemos ser una familia demócrata. Simplemente sabía que no les gustaría que apoyara a Trump”.

Minaj continuó: “Muchas celebridades sienten lo mismo que yo, pero no lo dicen. A veces solo necesitas a una persona valiente para recibir el impacto. Creo que soy el catalizador de ese cambio. Espero que cuando me vean y me escuchen hablar y sientan mi energía”.

Para la rapera de “Super Bass”, se sintió impulsada a hablar sobre su cambio hacia MAGA después de que supuestamente fue “completamente ignorada” por el gobernador de California, Gavin Newsom, tras repetidas llamadas de emergencia falsas a su casa en California.

Fue entonces cuando la representante republicana Anna Paulina Luna intervino para que se pusiera en contacto con la policía y una empresa de seguridad privada para poner fin a las llamadas falsas.

“Me quedé impactada. Nunca había visto a alguien en la política tratarme así”, dijo. “Eso me hizo decir que ya no me importa mantener esto en secreto”.

Minaj está dispuesta a seguir adentrándose en la política y hacer “lo que sea” para apoyar a Trump en las elecciones intermedias próximas. Incluso lo comparó con Marilyn Monroe. “Es de la misma manera en la que Marilyn Monroe representa una vibe, Donald Trump es su propia vibe”, afirmó.

Continuando su guerra con su rival Jay-Z, Minaj no perdió la oportunidad de lanzar críticas a Hov, incluso mientras hablaba sobre Barack Obama. “Muchos raperos no les agrada Jay-Z y tenían miedo de decirlo”, afirmó.

Incluso reflexionó sobre su afirmación desmentida en 2021 de que la vacuna contra la COVID-19 estaba causando impotencia y testículos hinchados en Trinidad. “Supongo que examinaron los testículos de todos en Trinidad y regresaron a decirme que estaba mintiendo”, bromeó Minaj.

Después de meses de apoyo público, conoció a Donald Trump por primera vez en una Cumbre de Cuentas de Trump en enero, donde el presidente reveló que Minaj había invertido “cientos de miles de dólares en Cuentas de Trump”.

El año pasado, Minaj elogió a la administración de Trump durante una entrevista con Erika Kirk en un evento de Turning Point USA. También elogió al presidente por amenazar con tomar medidas militares en Nigeria por la presunta persecución de cristianos en el país.