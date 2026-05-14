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El CEO de Cisco dice que la tecnología está entrando en un superciclo de networking mientras las acciones suben un 15% por la fuerte demanda de IA.

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Martina López
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Cisco CEO Chuck Robbins dijo a CNBC el jueves que la demanda creciente de herramientas y equipos de inteligencia artificial está impulsando a la industria hacia un “superciclo de redes”.

Las acciones subieron un 15% y se dirigieron hacia su mejor día desde 2011 después de que Cisco superara sus órdenes de infraestructura de inteligencia artificial y de hiperscalers para el año fiscal y elevara su pronóstico de $5 mil millones a $9 mil millones.

El fabricante de equipos de red con sede en California también dijo que recortará aproximadamente el 5% de su fuerza laboral a medida que cambia su enfoque hacia segmentos centrados en la inteligencia artificial, silicio y óptica.

“Dada la rapidez con la que se está moviendo el mercado, necesitamos hacer una reasignación rápida de recursos”, dijo Robbins a CNBC. “Por cierto, muchas de las personas que podrían verse afectadas en realidad tomarán esos puestos”.

Cisco ha quedado rezagado con respecto a sus pares hiperscalers en la carrera de inteligencia artificial liderada por Nvidia. Sin embargo, la empresa recientemente superó sus máximos de la época del auge de Internet a medida que los inversores apuestan por su infraestructura de red necesaria para ejecutar centros de datos, y el comercio de inteligencia artificial se amplía.

(Contexto: Cisco anunció un fuerte rendimiento financiero gracias a la creciente demanda de inteligencia artificial y sus planes de expansión hacia esta área).

Robbins dijo que la naturaleza “dinámica” del mercado de inteligencia artificial dificulta la fijación de proyecciones de reservas futuras y que la empresa ha decidido no participar en algunos proyectos con hiperscalers.

“Todavía no tenemos visibilidad completa, pero entendemos lo suficiente de nuestra relación y los contratos de diseño, así como los compromisos de capital, que nos sentimos bien acerca de a dónde nos dirigimos” dijo.

(Editado por Andrea Kane)

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