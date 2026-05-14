Los Braves se recuperan de los Cubs, primeros en las mayores en llegar a 30 victorias.

Los Braves se recuperan de los Cubs, primeros en las mayores en...

ATLANTA — Los Bravos siguen encontrando nuevas formas de ganar.

Todo ha sumado para ser el primer equipo en las grandes ligas en alcanzar las 30 victorias.

Los Bravos mejoraron el mejor récord de la MLB a 30-13 con otra emocionante victoria la noche del miércoles, anotando tres carreras en la octava entrada para vencer a los Chicago Cubs 4-1.

Mike Yastrzemski salió del banquillo para contribuir con un doble como emergente que impulsó la carrera que rompió el empate, y el comodín Mauricio Dubón siguió con un jonrón de dos carreras hacia el bullpen de Chicago que acabó con los Cubs.

Agregue otra sólida actuación del bullpen, que obtuvo una entrada sin carreras de cuatro relevistas, y este equipo está amenazando con escaparse en la NL Este antes del comienzo del verano.

Los Bravos lideran por nueve juegos sobre el segundo lugar Washington y tienen un margen de dos dígitos sobre todos los demás en la división.

La última vez que fueron el primer equipo de la MLB en alcanzar las 30 victorias fue hace 23 años, cuando lo lograron en su juego número 43.

“No hay egos aquí,” dijo Yastrzemski, quien contribuyó con su primer jonrón de la temporada la noche anterior en una victoria por 5-2 sobre los Cubs. “Nadie siente que posee una parte de este equipo. Todos estamos tirando de la misma cuerda juntos, en la misma dirección. Cualquier oportunidad que se presente para ti ese día, es suficiente.”

Estrellas como Matt Olson, Drake Baldwin, Chris Sale y Ozzie Albies están teniendo un gran año, y jugadores menos conocidos también están teniendo un impacto significativo.

Eso incluye a Dubón, quien fue adquirido de Houston durante el invierno por el jugador de poco recorrido Nick Allen y ha llenado los vacíos cuando se necesitaba.

Dubón comenzó la temporada en el campocorto mientras Ha-Seong Kim se recuperaba de una lesión, pero ahora principalmente juega en los jardines, incluso ocupando el primer puesto en la alineación mientras el ex MVP de la NL Ronald Acuña Jr. está en la lista de lesionados.

El jonrón de la victoria mostró cuánta fe tienen los Bravos y su manager de primer año, Walt Weiss, en su as de la utilidad.

“En años pasados para mí, me hubieran reemplazado allí y no me hubieran permitido batear,” dijo Dubón. “Pero terminé conectando un jonrón de dos carreras. Creo que es esa confianza que te da cuando estás jugando.”

Dubón todavía está motivado por ser seleccionado en la 26º ronda – la 773º selección – del draft de 2013.

“Estoy tratando de demostrar a la gente que están equivocados,” dijo, rompiendo en una sonrisa satisfecha. “He estado haciendo eso durante un tiempo.”

Weiss, quien asumió el cargo cuando el manager de mucho tiempo Brian Snitker se retiró después de una decepcionante campaña en 2025, tiene a los Bravos solidamente en camino de regresar a la postemporada.

Él no está mirando el panorama general en absoluto, pero no puede evitar estar satisfecho con la forma en que ha comenzado su mandato como manager.

“Estoy tan absorbido por el día a día,” dijo Weiss. “Quieres atacar cada día de la mejor manera posible, y estos chicos lo están haciendo. Enfrentan cada desafío que se nos presenta.”

Yastrzemski, como todos los demás en el roster, está ansioso por dar un paso al frente cuando sea necesario.

“Algunos días tu papel será ser animador. Mantener a todos de buen humor, animar a los chicos, llevar agua a alguien cuando tienen sed,” dijo. “Estas cosas, son reales. Cuando ves que sucede con otros chicos, no puedes evitar hacerlo tú mismo.”

Información de The Associated Press fue utilizada en este informe.