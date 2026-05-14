Lutnick llamó a las interacciones con Epstein sin sentido e inconsecuentes: Transcripción

El Secretario de Comercio Howard Lutnick afirmó que solo tuvo tres interacciones “sin sentido e inconsecuentes” con su vecino multimillonario Jeffrey Epstein, incluido su primer encuentro en 2005, según una transcripción de su testimonio ante la Comisión de Supervisión de la Cámara.

“Conocí a Jeffrey Epstein por primera vez cuando su personal golpeó nuestra puerta e invitó a mi esposa y a mí a ir al lado a tomar café, ya que él vivía en la casa adyacente a la nuestra”, recordó Lutnick. “Y luego, en algún momento después, mi esposa y yo fuimos a su casa a tomar café. Literalmente era a 8 o 10 pasos de distancia”.

Lutnick declaró a puertas cerradas ante el comité la semana pasada, siendo el primer funcionario del gabinete de Trump en enfrentar preguntas como parte de la investigación sobre Epstein. El comité publicó las transcripciones del testimonio de Lutnick el miércoles.

Abordando su visita a la isla privada de Epstein en 2012, Lutnick afirmó que el personal de Epstein “descubrió los planes de vacaciones de mi familia” y organizó la visita sin su conocimiento.

“Lutnick también se mantuvo firme en sus declaraciones del año pasado en las que se distanció de Epstein después de su primer encuentro.

La entrevista transcrita de Lutnick ante el comité duró poco más de 4 horas. El nombre del presidente Donald Trump aparece 17 veces en la transcripción.

A pesar de las persistentes preguntas de los demócratas, Lutnick se negó a abordar si él y el presidente Trump habían hablado sobre Epstein durante su presidencia.

“Lutnick dijo que no estaba al tanto de la amistad de Trump con Epstein.

Lutnick recordó haber conocido a la asociada de Epstein, Ghislaine Maxwell, una vez en una recaudación de fondos del Instituto Rockefeller en la ciudad de Nueva York, calificándola también como “sin sentido e inconsecuente”.

Lutnick también dijo que nunca fue interrogado por las autoridades en relación con una investigación relacionada con Epstein o Maxwell.

Lutnick respondió “no” repetidamente cuando se le preguntó si estaba al tanto del abuso que Epstein y Maxwell estaban cometiendo.