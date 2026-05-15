El hambre aguda afecta a casi 20 millones de personas en Sudán devastado por la guerra, dice IPC

Más del 40 por ciento de la población de Sudán se enfrenta a una hambruna aguda, según un informe de un monitor global de hambruna, la guerra civil de tres años ha creado una de las peores crisis humanitarias del mundo. Casi 19,5 millones de sudaneses se enfrentan a circunstancias tan desesperadas, dijo el Integrated Food Security Phase Classification (IPC) respaldado por las Naciones Unidas el jueves.

La guerra civil de tres años de Sudán, entre las fuerzas armadas sudanesas (SAF) y su rival grupo paramilitar Rapid Support Forces (RSF), que ha matado a cientos de miles de personas y desplazado a millones en el país, también ha provocado tremendos niveles de hambre y hambruna.

El informe del IPC indicó que 14 áreas en el Norte de Darfur, Sur de Darfur y estados de Sur de Kordofan del país siguen en riesgo de hambruna, donde 135.000 personas enfrentan niveles “catastróficos” de hambre.

Estas áreas incluyen las ciudades de el-Fasher y Kadugli, que el año pasado fueron juzgadas como experimentando hambruna en gran medida como resultado de los asedios de las RSF.

Pero en octubre, las RSF completaron su toma de el-Fasher, vaciando en gran parte la ciudad, mientras que este año el ejército rompió el asedio de Kadugli.

Como resultado de la crisis de hambre, las familias han sido forzadas a adoptar “mecanismos de afrontamiento muy negativos”, dijo Grace Oongee, del Consejo Noruego para Refugiados.

“Tuvimos informes de familias que se vieron obligadas a comer hojas, que se vieron obligadas a comer alimento para animales, e incluso informes de familias que irrumpieron en mataderos que habían sido cerrados solo para obtener la piel de los animales y poder comer y sobrevivir”, dijo Oonge a Al Jazeera, hablando desde la ciudad de Puerto Sudán.

La falta de acceso a alimentos y a instalaciones de salud llevará finalmente a la muerte de muchos, advirtió.

Algunas de las cifras del informe del IPC y de otros, agregó, pueden no ser una verdadera representación de lo que está sucediendo en el terreno debido a las restricciones de acceso.

“Las hostilidades en curso, especialmente alrededor de las principales rutas de suministro, como El Obeid en el Norte de Kordofan, y la posibilidad de condiciones de asedio renovadas continúan aumentando los riesgos”, dijo el IPC en un comunicado.

Se espera que alrededor de 825,000 niños sufran de desnutrición aguda severa, ya que la inseguridad, las restricciones de acceso y los recortes presupuestarios han dificultado las entregas de ayuda a muchas partes del país, dijo también el monitor global.

El año pasado, el informe del IPC estimaba una cifra ligeramente superior, indicando que 21.2 millones de personas enfrentaban hambre aguda, en comparación con los 19.5 millones de este informe.

“Una crisis invisible”

La guerra de drones parece haber reemplazado las campañas terrestres como el principal modo de guerra en Sudán. La lucha continúa en la región de Kordofan, así como en el estado de Blue Nile, con drones matando al menos a 880 civiles desde enero, según la oficina de derechos humanos de la ONU.

Los drones también han atacado infraestructuras civiles, incluyendo mercados, hospitales y estaciones eléctricas.

La temporada de lluvias de Sudán, que comienza alrededor de julio y coincide con la temporada de siembra más escasa, se espera que también empeore las condiciones.

Partes de Norte de Darfur que albergan a aquellos que huyen de el-Fasher también corren el riesgo de hambruna, incluidos Tina, Um Baru y Kernoi, que han sido testigos de ataques de drones, así como de combates, mientras que las RSF consolidan su control sobre la zona.

La guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán también amenaza con empeorar la situación, aumentando los precios de alimentos, combustible y fertilizantes y haciendo menos probable una cosecha exitosa más adelante este año.

“Creo que Sudán se está convirtiendo en una crisis invisible, y por eso necesitamos seguir difundiendo el mensaje y compartiendo los horrores de la situación actual sobre el terreno, es más que solo los números”, dijo Oonge.