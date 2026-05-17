Día 79 de la guerra de Irán: La implacable bombardeo de Israel a Líbano continúa

EXPLICACIÓN Irán dice que pronto revelará su plan para gestionar el tráfico a través del Estrecho de Hormuz, incluida la cobranza de peajes, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advierte a Teherán que tendrá un “muy mal momento” si no se alcanza pronto un acuerdo de paz.

El primer vicepresidente iraní, Mohammad Reza Aref, dijo el sábado que su país ya no permitirá que equipos militares “enemigos” pasen por el Estrecho de Hormuz.

Mientras tanto, continúa el implacable bombardeo de Israel en el sur del Líbano con un ataque aéreo en la ciudad de Zawtar al-Sharqiyah.

Aquí está lo que sabemos:

En Irán – Mohammed Bagher Ghalibaf, presidente del parlamento de Irán y principal negociador, declaró que el mundo “está al borde de un nuevo orden”, agregando: “El futuro pertenece al Sur Global”. – El legislador iraní Ebrahim Azizi dijo que el plan de Teherán para el estrecho implica un “mecanismo profesional para gestionar el tráfico en el Estrecho de Hormuz a lo largo de una ruta designada”. Dijo que “solo se beneficiarán los buques comerciales y las partes que cooperen con Irán” y que se cobrarán “tasas” por “servicios especializados”. – La televisión estatal iraní dijo el sábado que los países europeos estaban en conversaciones con Teherán sobre el tránsito de buques por el estrecho. – “Tras el paso de buques de países del este asiático, especialmente China, Japón y Pakistán, hoy recibimos información que indica que los europeos también han comenzado negociaciones con la Marina de la Guardia Revolucionaria”, informó la televisión estatal sin dar más detalles. – El equipo de la Copa Mundial de Irán viajará a Turquía el lunes para un campamento de entrenamiento, amistosos y completar las solicitudes de visa antes de dirigirse a Estados Unidos, dijo el entrenador en jefe Amir Ghalenoei.

Diplomacia de guerra – El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, llegó a Teherán el sábado “para facilitar” las conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos que se han estancado a pesar de un frágil alto el fuego, informaron los medios iraníes. – Su visita a Teherán llega días después de la del influyente jefe militar de Pakistán, el Mariscal de Campo Asim Munir.

En Estados Unidos – El USS Gerald R Ford, el portaaviones más grande del mundo, regresó a Virginia el sábado después de un despliegue de 11 meses, el más largo desde la Guerra de Vietnam. La misión lo vio apoyar la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y la captura de Nicolás Maduro cuando era presidente de Venezuela. – El ejército de Estados Unidos dijo que ha “redirigido” 78 buques comerciales y “desactivado” cuatro embarcaciones durante su continua bloqueo de puertos iraníes.

En Líbano – El ejército israelí dijo el sábado que uno de sus soldados murió en combate en el sur del Líbano, elevando sus pérdidas a 21 personas desde que su guerra con Hezbollah se intensificó el 2 de marzo. – Israel dijo que atacó 100 sitios en el sur del Líbano durante dos días después de que ambos países acordaran extender un supuesto “alto el fuego” por otros 45 días. – Israel y Líbano acordaron una extensión de 45 días de su alto el fuego después de otra ronda de conversaciones en Washington, DC, dijo el Departamento de Estado de Estados Unidos el viernes.