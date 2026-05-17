17 de mayo: Doble Ligue 1 del domingo – Especial 4/1, Consejos de apuestas y predicciones

Con la campaña de la Liga 1 de 2025/26 llegando a su fin el domingo por la noche, tenemos un horario apretado de toda Francia listo. Mientras que los campeones europeos reinantes del PSG podrían haber defendido con éxito su corona doméstica con tiempo de sobra, las batallas en ambos extremos de la tabla están listas para decidirse este fin de semana. Ante lo que debería ser una noche de acción emocionante de la Liga 1, hemos echado un vistazo a algunos de los mercados de apuestas más atractivos disponibles el domingo por la noche.

21:00 Lyon vs Lens Viendo cómo su racha morada se detuvo abruptamente la última vez cuando finalmente cayeron derrotados 2-1 contra Toulouse, Lyon buscará desesperadamente una respuesta inmediata aquí. Sin embargo, abriendo su final de temporada el domingo por la noche a solo un punto de adelantar a Lille en la tercera posición, Les Gones también están firmemente en camino de conseguir un boleto lucrativo para la Liga de Campeones este fin de semana. Comenzando mayo con una actuación sensacional al asegurar una emocionante victoria 4-2 en casa contra Rennes, el equipo de Paulo Fonseca sueña con repetir la actuación aquí. Del mismo modo, cerrando abril con una victoria de 3-2 contra Auxerre, Lyon ha ganado sus otros cuatro partidos de la Liga 1. A pesar de conseguir solo una porteria a cero en sus últimos cuatro intentos, los anfitriones del domingo han impresionado con sus exhibiciones clínicas en la parte final. Es importante destacar que el exentrenador de la Roma ha visto a sus perseguidores de la Liga de Campeones ganar sus tres confrontaciones consecutivas anteriores en la Liga 1 frente a sus propios seguidores con un marcador agregado de 9-4.

Mientras que Lens fue visto por última vez perdiendo 2-0 en casa contra los finalistas de la Liga de Campeones PSG, el equipo récord de Pierre Sage se ha establecido firmemente como uno de los máximas sorpresas de Europa esta temporada. Con una sorprendente medalla de plata asegurada entre la élite francesa, los amarillos han emprendido una rompimiento doméstico asombroso. Ganando su lugar en la final de la Coupe de France de esta temporada el 21 de abril al vencer 4-1 a Toulouse, los visitantes del domingo han recibido merecidamente una serie de elogios desde toda Europa. Con solo una derrota en sus últimos seis partidos en todas las competiciones, Lens también debería estar emocionado por su reciente récord dominante contra Les Gones. Venciendo a Lyon por última vez el 5 de marzo mientras extendían su icónica campaña de la Coupe de France, el equipo de Sage ha perdido solo uno de sus últimos seis encuentros contra ellos, una racha que se remonta a una derrota 2-1 en febrero de 2023.

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21:00 Brest vs Angers Disfrutando de una racha impecable de seis partidos invictos a ambos lados de marzo, Brest repentinamente tenía la vista puesta en montar un sorprendente desafío en la mitad superior. Sin embargo, vistos por última vez cayendo derrotados 2-1 en casa contra Strasbourg, los Piratas han vuelto a la tierra de manera preocupante. Comenzando mayo con una pesadilla de 4-0 a manos de Paris FC, el equipo de Eric Roy ya ha aceptado que se verá obligado a conformarse con un final en la mitad inferior entre la élite francesa este mes. Marcando su regreso del descanso internacional de marzo con una derrota emocionante de 4-3 ante Rennes, Brest no ha logrado encontrar ninguna estabilidad defensiva. Incluyendo un empate dramático de 3-3 en casa contra un Lens en pleno vuelo el 24 de abril, los Piratas también han encajado nueve goles en sus tres últimos enfrentamientos de la Liga 1 en casa. También se debe tener en cuenta que, ganando una reputación por sus resultados vivos, los Piratas no han logrado registrar una sola portería a cero en la máxima categoría desde mediados de marzo.

Aunque Angers se aferró a un empate 1-1 en casa contra Strasbourg la última vez mientras extendían oficialmente su estatus en la Liga 1 por otra campaña, el equipo de Alexandre Dujeux se está arrastrando hacia la línea de meta. Comenzando mayo con una derrota abatida de 3-1 fuera de casa ante Auxerre, Les Scoistes han sumado solo tres puntos de sus ocho apariciones consecutivas anteriores, una racha que se remonta a principios de marzo. Entrando en el intervalo de quincena de marzo con una bofetada de 5-1 contra Lens, Angers también ha mostrado sus propias luchas defensivas llamativas. Junto con encajar siete goles en sus últimos tres enfrentamientos seguidos, los visitantes del domingo han logrado solo una portería a cero en la Liga 1 desde principios de febrero. También se debe tener en cuenta que el equipo desanimado de Dujeux ha perdido sus tres últimos enfrentamientos consecutivos en la máxima categoría fuera del Stade Raymond Kopa por un marcador agregado de 10-3. En un final de temporada entre dos defensas permeables, estamos respaldando lo que podría ser un emocionante enfrentamiento este fin de semana.

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Doble de la Liga 1 del domingo – Lyon vs Lens – Triunfo de Lyon y Ambos equipos anotan @ 2/1 – Brest vs Angers – Ambos equipos anotan @ 4/5

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