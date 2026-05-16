Irán advierte sobre su disposición para la guerra y costos económicos a medida que las conversaciones de EE. UU. flaquean

Irán advierte sobre su disposición para la guerra y costos económicos a...

Tehran, Irán – El Ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, dice que Irán sigue listo para reanudar un conflicto militar directo con Estados Unidos, si las negociaciones no producen resultados aceptables.

En medio de un flujo de mensajes orquestados por el estado dirigidos a audiencias tanto nacionales como extranjeras, Araghchi también advirtió que a pesar del daño que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha causado en la región, también está impactando a los hogares estadounidenses comunes.

Los costos de energía e inflación en los Estados Unidos han aumentado significativamente desde que comenzó el conflicto el 28 de febrero, lo que resultó en el cierre efectivo del Estrecho de Hormuz, por donde normalmente se envía alrededor de una quinta parte del petróleo y gas del mundo.

“A los estadounidenses se les dice que deben absorber los costos disparados de la guerra de elección contra Irán”, escribió Araghchi en X, acompañado de una imagen de crecientes rendimientos en bonos del Tesoro de Estados Unidos.

“Dejen de lado el aumento de los precios del gas y la burbuja del mercado de valores, el verdadero dolor comienza cuando la deuda estadounidense y las tasas hipotecarias comienzan a aumentar. Los retrasos en los préstamos para automóviles ya se encuentran en su punto más alto en más de 30 años”, decía el mensaje.

El mensaje de Araghchi a la población estadounidense básicamente señalaba que la inflación en los Estados Unidos continuará mientras se mantenga la amenaza de guerra, prediciendo que la presión pronto se traducirá en mayores costos de endeudamiento, lo que podría llevar a una recesión potencial.

Mohammad Bagher Ghalibaf, el presidente del parlamento que encabezó la primera ronda de conversaciones con Estados Unidos en abril, también resaltó el costo financiero de la guerra para los estadounidenses, aunque con un tono más burlón.

“Entonces, ¿están financiando a [Pete] Hegseth, el presentador de televisión fracasado, a tasas que no se escuchaban desde 2007, para que actúe como Secretario de Guerra en nuestro patio trasero en Hormuz?”, publicó Ghalibaf en X el jueves, refiriéndose al secretario de defensa de EE. UU.

“Saben qué es más loco que $39 billones en deuda? Pagar un precio pre-GFC [crisis financiera global] para financiar un LARP [juego de rol en vivo] y todo lo que obtendrán será una nueva GFC”, decía la publicación.

Los comentarios siguieron a la subasta del gobierno de Estados Unidos el miércoles de $25 mil millones en bonos a 30 años con un rendimiento del cinco por ciento, algo que no se hacía desde hace casi dos décadas.

El viernes, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzaron su nivel más alto en aproximadamente un año, con los operadores anticipando posibles aumentos en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal para contrarrestar la creciente inflación en los mercados energéticos globales causada por el bloqueo de Hormuz.

Un punto clave de desacuerdo en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán ha sido el futuro del estrecho. Los funcionarios iraníes insisten en que cualquier acuerdo con Washington debe otorgar a Teherán la soberanía sobre la vía fluvial, una demanda rechazada por otros estados del Golfo que han destacado su estatus internacional.

Ebrahim Azizi, jefe de la Comisión Nacional de Seguridad del parlamento iraní, dijo el sábado que Teherán ha “preparado un mecanismo profesional para gestionar el tráfico en el Estrecho de Hormuz a lo largo de una ruta designada, que será revelado próximamente”.

“En este proceso, solo los buques comerciales y las partes que cooperan con Irán se beneficiarán de ello”, dijo, agregando que los buques tendrían que pagar tarifas, y que los partidarios del ‘Proyecto Libertad’ de Washington serían excluidos.

La subida de los costos para los hogares iraníes ha sido aún más significativa, con cifras oficiales que indican que la inflación alimentaria alcanzó el 115 por ciento en el primer mes del calendario persa, que finalizó a finales de abril, con muchos productos básicos —como aceite de cocina, arroz y pollo— triplicando su precio en el último año.

En las últimas semanas, los precios de alimentos, medicinas, electrónicos, automóviles y productos petroquímicos han alcanzado nuevos máximos.

El impacto general en la economía iraní parece evidente con el rial rondando alrededor de 1.8 millones por dólar estadounidense en el mercado abierto en Teherán el sábado. Eso está cerca del mínimo histórico registrado a principios de este mes.

Irán ha dicho que la falta de confianza con Estados Unidos ha sido un obstáculo importante para lograr resultados tangibles durante las negociaciones, como se vio el mes pasado cuando las conversaciones en Islamabad no lograron poner fin a la guerra.

Pero a raíz de la visita de Donald Trump a China y las reuniones con el presidente Xi Jinping, Araghchi dijo a periodistas en una reunión de BRICS en Nueva Delhi el viernes que Teherán acoge con satisfacción la mediación de Pekín.

Mientras el frágil alto el fuego se mantiene, las autoridades iraníes han llamado a los partidarios a salir a las calles todas las noches, presentando la movilización como un componente esencial para asegurar la “victoria” contra Estados Unidos.

La televisión estatal intensificó su mensaje el viernes por la noche, con múltiples canales transmitiendo presentadores empuñando rifles de asalto, y corriendo rumores de que la guerra podría reiniciarse.

El canal estatal Ofogh presentó a un comandante enmascarado de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), quien instruyó a los espectadores sobre cómo cargar una variante de un rifle de asalto AK-47, e invitó a visitar puestos durante manifestaciones pro gubernamentales para recibir entrenamiento en armas.

El segmento concluyó con el presentador disparando un rifle al techo antes de apuntar un disparo a una bandera de los Emiratos Árabes Unidos, en medio de tensiones con el estado del Golfo.

En el Canal 3, la presentadora Mobina Nasiri sostuvo un rifle de asalto durante un discurso y dijo que estaba lista para “sacrificar” su vida por Irán, como parte de un llamado organizado por el estado para armarse durante la guerra.

Las principales plazas y calles de las ciudades iraníes siguen llenas de vehículos blindados y puestos de control controlados por hombres armados y enmascarados, el mismo personal que vigila las manifestaciones de los partidarios de la República Islámica por la noche.

Esto ocurrió después de que miles de manifestantes antigubernamentales fueran asesinados durante protestas a nivel nacional en enero, que las autoridades describieron como un “intento de golpe” orquestado por Estados Unidos e Israel.

Las autoridades iraníes han impuesto un apagón de internet casi total durante 78 días, mientras promueven un plan de acceso escalonado operado por el estado para servicios limitados. El poder judicial ha anunciado ejecuciones de presuntos disidentes casi a diario durante la guerra, destacando a todos los iraníes el alto precio de oponerse al gobierno.