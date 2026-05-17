Enfoque: Trump busca aspectos positivos después de su viaje a China mientras la guerra en Irán continúa

BEIJING – El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, buscó aspectos positivos después de su visita de tres días a Beijing, con sus índices de aprobación continuando a la baja y la guerra en Irán resultando profundamente impopular en casa y en el extranjero.

El viaje de Trump a China, el primero por parte de un presidente de los Estados Unidos en casi una década, fue considerado un evento destacado en su calendario diplomático de 2026, y probablemente seguía siendo el caso para él después de dos días de conversaciones con el presidente chino Xi Jinping hasta el viernes.

“Ha sido una visita increíble. Creo que mucho bien ha resultado de ella,” dijo Trump, aparentemente contento con los resultados de la cumbre, durante la cual discutieron temas controvertidos, como Irán y Taiwán.

Pero la mayoría de los observadores de las relaciones entre Estados Unidos y China piensan que hubo pocas noticias concretas en las áreas abarcadas, desde el comercio e inversión hasta la geopolítica y tecnología.

“Fue rico en simbolismo, escaso en sustancia,” dijo Evan Medeiros, profesor de la Universidad de Georgetown y asesor principal en la consultora The Asia Group.

A lo largo de su tiempo con Xi, Trump, conocido por su lenguaje áspero, fue inusualmente discreto y no se salió del guion. Evitó molestar a Xi y elogió repetidamente al líder chino en su lugar.

Sin embargo, la deferencia de Trump no dio frutos. Un ex funcionario de alto nivel de los Estados Unidos, que habló bajo condición de anonimato, dijo: “La dimensión más sorprendente de esta cumbre es que no hubo un paquete discreto y claro de resultados económicos.”

Yun Sun, investigadora principal y directora del programa de China en el Stimson Center, dijo que podría haber dos razones para el escaso resultado. Dijo que una posibilidad era que China se contuviera porque los Estados Unidos “no pusieron suficientes cosas sobre la mesa.”

“La otra posibilidad es que se acordaron cosas, pero más en espíritu, como en principio,” dijo.

Context: La noticia informa sobre la visita del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a China, y destaca las posibles implicaciones y resultados de la cumbre con el presidente chino Xi Jinping.

Fact Check: Nota, la noticia menciona eventos futuros, como la visita de Xi a la Casa Blanca y posibles reuniones en noviembre y diciembre, que no han ocurrido.