Principal demócrata del poder judicial Raskin critica posible acuerdo entre Trump e IRS

El principal demócrata en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes criticó el potencial fondo para compensar a los aliados del presidente Donald Trump el domingo, calificándolo como un “fondo político” que, según él, es “ilegal” e “inconstitucional”.

“Solo el Congreso tiene el poder de asignar dinero, y el Congreso nunca votó para crear este fondo político de $1.7 mil millones en el Departamento de Justicia, y el Congreso nunca lo aprobaría”, dijo el Representante Jamie Raskin, miembro de mayor rango del comité, en una entrevista con George Stephanopoulos de ABC News en “This Week”.

“Esto es simplemente una invención de su parte, pero incluso si el Congreso quisiera hacerlo, creo que claramente es inconstitucional en varios aspectos”, agregó.

ABC News informó el jueves que se espera que Trump retire su demanda de $10 mil millones contra el Servicio de Impuestos Internos a cambio de la creación de un fondo de $1.776 mil millones para ser utilizado para dar indemnizaciones a personas que afirman haber sido injustamente apuntadas por la administración de Biden, según fuentes familiarizadas con el asunto.

“Conocemos el deseo del presidente de seguir estableciendo estos fondos políticos”, dijo Raskin. “Todo esto está fuera de la Constitución. Todo está fuera del poder de gasto del Congreso, por lo que es ilegal. Es inconstitucional”.

Una comisión supervisando el fondo de compensación tendría total autoridad para resolver reclamos, que podrían ser presentados por los casi 1,600 individuos acusados en conexión con el ataque del 6 de enero al Capitolio de EE.UU. y entidades asociadas con Trump mismo.

Raskin dijo que compensar a los alborotadores del 6 de enero ya indultados sería una violación de la Decimocuarta Enmienda.

“Si miras la Sección 4 de la Decimocuarta Enmienda, dice que el gobierno federal no puede gastar dinero con el propósito de pagar por insurrección o rebelión. Entonces, en la medida en que quiera dar un millón de dólares a cada uno de los 1,600 alborotadores indultados e insurrectos, creemos que es un uso inconstitucional del dinero”, dijo Raskin.

Raskin instó al Congreso a detener el avance del fondo.

Al preguntarle a Stephanopoulos si los demócratas también presentarían demandas, Raskin dijo: “Indudablemente, lo haremos”.

“Pero recuerda, nosotros somos la rama del Artículo I. Tenemos el poder sobre el gasto, y tenemos que afirmar nuestro poder de gasto para bloquear esto”, dijo. “Si nuestros colegas republicanos tienen algún respeto por la Constitución y los poderes del Congreso, actuarán para bloquearlo”.