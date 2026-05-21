Registro de actos genocidas manchado desde hace mucho tiempo: India critica a Pak en el Consejo de Seguridad de la ONU por el terrorismo y los asesinatos de civiles en Afganistán.

Nueva York [EE. UU.], 21 de mayo (ANI): El embajador Harish Parvathaneni, Representante Permanente de la India ante la ONU, señaló que Pakistán tiene un largo historial de participación en actos genocidas contra civiles, ya que se documentaron 750 muertes y heridas civiles en Afganistán como resultado de la violencia armada transfronteriza perpetrada por Pakistán.

Parvathaneni, al hablar en el Debate Abierto Anual del CSNU sobre “Protección de los civiles en conflicto armado”, dijo que la documentación de la UNAMA atribuyó 94 de 95 incidentes de víctimas civiles a las fuerzas de seguridad paquistaníes.

“Es irónico que Pakistán, con su larga historia manchada de actos genocidas, haya optado por referirse a cuestiones estrictamente internas de la India. La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán ha informado que en los primeros tres meses de 2026, se documentaron 750 muertes y heridas civiles en Afganistán como resultado de la violencia armada transfronteriza perpetrada por las fuerzas militares pakistaníes, la mayoría de las cuales ocurrieron debido a ataques aéreos”, dijo.

Parvathaneni dijo que Pakistán llevó a cabo un ataque aéreo bárbaro contra el Hospital de Tratamiento de Adicciones Omid en Kabul, matando a 269 civiles.

“La documentación de la UNAMA atribuyó 94 de 95 incidentes de víctimas civiles a las fuerzas de seguridad paquistaníes. El mundo no ha olvidado que fue durante el mes sagrado de Ramadán en marzo de este año, en un momento de paz, reflexión y misericordia, que Pakistán llevó a cabo un ataque aéreo bárbaro contra el Hospital de Tratamiento de Adicciones Omid en Kabul. Nuevamente, según la UNAMA, este acto cobarde e injustificable de violencia cobró la vida de 269 civiles y dejó heridos a otros 122 en una instalación que de ninguna manera puede ser justificada como un objetivo militar”, dijo.

El representante indio acusó además a Pakistán de ignorar llamados internacionales para proteger a los civiles y cumplir con las obligaciones humanitarias.

“Es hipócrita profesar altos principios del derecho internacional mientras se atacan civiles inocentes en la oscuridad. Los ataques aéreos de Pakistán ocurrieron al final de las oraciones nocturnas de tarawih, cuando numerosos pacientes salían de la mezquita, según la UNAMA”, dijo.

“Es importante subrayar que el Secretario General de la ONU hizo un llamamiento a los Estados miembros para que cumplan con sus obligaciones internacionales en relación con la protección de los civiles, incluido el principio de no devolución en el contexto de Afganistán. Claramente, Pakistán ha elegido ignorar por completo esta llamada”, agregó.

India también mencionó el problema del terrorismo transfronterizo y dijo que los estados que apoyan el terrorismo deben rendir cuentas.

“Según la UNAMA, más de 94,000 personas fueron desplazadas debido a la violencia armada transfronteriza perpetrada contra civiles afganos. Pero, tales actos atroces de agresión por parte de Pakistán no deberían sorprender a un país que bombardea a su propia gente y lleva a cabo un genocidio sistemático”, dijo.

Parvathaneni también hizo referencia a las acciones de Pakistán durante la Guerra de Liberación de Bangladesh en 1971.

“Durante la Operación ‘Limpeza’ en 1971, Pakistán autorizó la campaña sistemática de violaciones masivas genocidas de 400,000 mujeres ciudadanas por su propio ejército. Tal conducta inhumana refleja los intentos repetidos de Pakistán durante décadas de externalizar fracasos internos a través de actos desesperados de violencia tanto dentro como fuera de sus fronteras. Sin fe, sin ley y sin moral, el mundo puede ver a través de la propaganda de Pakistán”, dijo.

India también expresó preocupación por los ataques contra civiles, hospitales, escuelas y trabajadores humanitarios en zonas de conflicto en todo el mundo.

“En conclusión, India reitera que la protección de los civiles debe permanecer en el centro de los esfuerzos del Consejo de Seguridad para mantener la paz y seguridad internacionales. La comunidad internacional debe trabajar colectivamente para restaurar y asegurar el respeto por el derecho internacional humanitario, fortalecer la responsabilidad, garantizar el acceso humanitario, proteger la atención médica, gobernar responsablemente las tecnologías emergentes y así aliviar el sufrimiento de los civiles afectados por el conflicto armado”, dijo.

El enviado indio, en sus observaciones finales, también agregó que la protección de los civiles debe seguir siendo central para los esfuerzos del CSNU para mantener la paz y seguridad internacionales. (ANI)