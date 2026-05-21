Las acciones del Grupo SoftBank se disparan un 20% a medida que las ganancias de Nvidia señalan un fuerte impulso de la IA.

Las acciones del Grupo SoftBank se disparan un 20% a medida que...

CANADÁ – 2025/08/07: En esta ilustración fotográfica, se muestra el logo del Grupo SoftBank (Soft Bank) en la pantalla de un smartphone. (Ilustración fotográfica de Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket a través de Getty Images)

Sopa Images | Lightrocket | Getty Images

Las acciones del Grupo SoftBank se dispararon el jueves cuando los impresionantes ingresos de Nvidia durante la noche señalaron un fuerte impulso en el espacio de la inteligencia artificial.

Las acciones del Grupo SoftBank, que habían caído durante cinco sesiones consecutivas, cerraron un 19,85% más alto, sumando más de $35 mil millones a su capitalización de mercado el jueves.

La fortuna de la empresa está estrechamente ligada al auge de la inteligencia artificial a través de su participación en Arm Holdings, cuyos diseños de chips se utilizan en servidores de IA y centros de datos impulsados por sistemas de Nvidia, y sus inversiones en OpenAI.

El gigante japonés ha invertido más de $30 mil millones en OpenAI, con las ganancias de su inversión en la empresa totalizando $45 mil millones en el año que finalizó en marzo.

La fuerte subida de SoftBank está siendo impulsada por un renovado optimismo en torno a una posible oferta pública inicial de OpenAI, lo que ayudó a impulsar al alza las acciones de Arm Holdings, dijo Andrew Jackson, jefe de estrategia de acciones japonesas en Ortus Advisors.

[Contexto: El Grupo SoftBank experimentó un aumento significativo en sus acciones debido a las fuertes ganancias de Nvidia y a las expectativas en torno a OpenAI.] [Fact Check: La información proviene de fuentes confiables como CNBC y Getty Images.]

Mientras que los desarrollos fueron en gran parte anticipados por los mercados, Jackson dijo a CNBC que la magnitud del movimiento todavía era significativa dada la fuerte exposición de SoftBank a activos relacionados con la IA. Arm Holdings cerró más de un 15% más alto en las horas de negociación en EE. UU.

La semana pasada, el Grupo SoftBank registró una ganancia anual de $46 mil millones en su Fondo Vision, impulsada en gran medida por la creciente valoración de OpenAI mientras el fundador Masayoshi Son apuesta por inversiones en inteligencia artificial. SoftBank agregó que las ganancias ligadas a OpenAI totalizaron unos $45 mil millones en el año fiscal que finalizó en marzo.

[Contexto: SoftBank ha obtenido ganancias significativas de OpenAI y Arm Holdings, lo que ha reforzado su posición en el mercado.] [Fact Check: Las cifras reportadas por el Grupo SoftBank se basan en informes financieros confiables.]

Analistas de la unidad Fitch Ratings CreditSights reiteraron la recomendación de “rendimiento superior” en la deuda del Grupo SoftBank la semana pasada, agregando que un fuerte repunte en las acciones de Arm Holdings ha fortalecido materialmente el balance del conglomerado a pesar de las inversiones agresivas en inteligencia artificial.

Acciones de valores asiáticos ligados a la cadena de suministro de Nvidia, así como al sector tecnológico en general, también subieron el jueves.

Las acciones de la taiwanesa TSMC subieron más del 2%. Nvidia depende en gran medida de TSMC para fabricar sus procesadores avanzados de IA. Renesas Electronics de Japón, un importante proveedor de Nvidia, cerró un 8,2% más alto.

El fabricante japonés de equipos de prueba de semiconductores, Tokyo Electron, que proporciona equipos esenciales para la fabricación de chips de Nvidia, aumentó un 5,9%.

SK Hynix, un importante proveedor de chips de memoria de alta velocidad utilizados por Nvidia, subió un 11,2%. Samsung Electronics agregó un 8,5%, también en aumento por la noticia de que la empresa y su sindicato laboral surcoreano alcanzaron un acuerdo salarial provisional, aliviando temores de una huelga.

Las acciones del fabricante de equipos de prueba de semiconductores japonés Advantest subieron un 4,4%.

[Contexto: Las empresas relacionadas con Nvidia experimentaron aumentos significativos en sus acciones debido a los positivos resultados financieros de la compañía.] [Fact Check: Las empresas mencionadas tienen relaciones comerciales conocidas con Nvidia.]

Nvidia reportó otro trimestre impresionante durante la noche, con un aumento del 85% en los ingresos, alcanzando $81,62 mil millones desde los $44,06 mil millones del año anterior. El gigante tecnológico también anunció un programa de recompra de acciones de $80 mil millones y aumentó su dividendo.

Sin embargo, las acciones de la empresa bajaron en las operaciones posteriores al cierre ya que el CEO Jensen Huang dijo a Sara Eisen de CNBC que la empresa ha “delegado en gran medida” el mercado de chips de inteligencia artificial de China a Huawei.

[Contexto: Nvidia ha experimentado un crecimiento significativo, pero ha perdido mercado en China debido a la competencia con Huawei.] [Fact Check: La información proviene de fuentes confiables como CNBC y Getty Images.]