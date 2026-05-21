El Representante Permanente de la India ante la ONU pide protección de civiles durante conflictos

El embajador Harish Parvathaneni, Representante Permanente de la India ante la ONU, señaló que proteger a los civiles, incluso durante situaciones de conflicto, es un elemento central para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales.

Parvathaneni, al hablar en el Debate Anual Abierto del Consejo de Seguridad de la ONU sobre “Protección de civiles en conflictos armados”, felicitó a China por asumir la Presidencia del Consejo de Seguridad para este mes.

“Felicitamos a China por asumir la Presidencia del Consejo de Seguridad este mes y también damos la bienvenida a la convocatoria de este debate abierto anual sobre la Protección de Civiles en Conflictos Armados. Agradecemos al Secretario General por su informe y a los expertos por sus observaciones perspicaces esta mañana”, dijo.

Parvathaneni mencionó que en 2025 se produjo una disminución de las muertes civiles registradas después de tres años de aumento constante.

“India reafirma su fuerte compromiso con la Carta de la ONU y subraya que proteger a los civiles en todo momento, incluidas las situaciones de conflicto, es un elemento central para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. En 2025, las muertes civiles registradas en veinte conflictos armados superaron las 37,000. Aunque esta es la primera disminución después de tres años de aumento constante, los números siguen siendo altos. Las continuas víctimas civiles, desplazamientos, destrucción de infraestructura crítica y ataques a hospitales, escuelas, personal médico y trabajadores humanitarios siguen siendo motivo de profunda preocupación”, afirmó.

Parvathaneni dijo que India aboga por una tolerancia cero a la pérdida de vidas civiles.

“India aboga por una tolerancia cero a la pérdida de vidas civiles. Las partes en conflicto deben garantizar un acceso humanitario seguro e ininterrumpido respetando el derecho internacional humanitario. Incluso una década después de la adopción de la Resolución 2286 del Consejo de Seguridad de la ONU, los repetidos ataques a instalaciones civiles y trabajadores humanitarios reflejan una grave erosión del respeto por el derecho internacional humanitario. India reitera que el personal médico y los trabajadores humanitarios deben ser protegidos en todo momento”, dijo.

Parvathaneni señaló que la creciente tendencia de utilizar drones para desplegar armas explosivas en áreas urbanas es especialmente preocupante.

“Como se destaca en el informe del Secretario General de la ONU, el uso de misiles, bombas y otras armas explosivas en ciudades y áreas pobladas sigue siendo una de las principales causas de daño civil. La creciente tendencia de utilizar drones para desplegar armas explosivas en áreas urbanas es especialmente preocupante. El uso de tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial y sistemas autónomos, por parte de las partes en conflicto debe estar en conformidad con el derecho internacional y los principios humanitarios. Deben establecerse salvaguardias para prevenir el uso indebido y daños no intencionados a civiles. La protección de civiles no se puede lograr solo a través de respuestas humanitarias. El uso dirigido de la violencia contra civiles para lograr objetivos políticos, incluido el terrorismo, debe abordarse de manera integral”, expresó.

Parvathaneni también condenó el terrorismo transfronterizo y destacó que India ha sido víctima de esa forma de terrorismo durante décadas.

“India sigue profundamente preocupada por la amenaza persistente del terrorismo transfronterizo, que continúa socavando la paz regional, la estabilidad y los principios fundamentales de la seguridad internacional. India ha sido víctima de esa forma de terrorismo durante décadas. Los Estados que patrocinan, albergan o apoyan el terrorismo deben rendir cuentas. India ha subrayado constantemente que el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones sigue siendo una de las amenazas más graves para los civiles en todo el mundo. Ninguna causa o agravio puede justificar ataques deliberados contra civiles”, afirmó.

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