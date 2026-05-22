Uranio y control del estrecho de Hormuz clave mientras continúan las conversaciones para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Qatar ha enviado rápidamente un equipo de mediadores a Teherán en una señal de que las conversaciones para abrir el estrecho de Ormuz, a cambio de la suspensión de las sanciones y congelamientos de activos de Estados Unidos, están llegando a su punto culminante. El objetivo sería firmar un memorando de entendimiento sobre el estrecho que llevaría a 30 días de conversaciones sobre el programa nuclear de Irán, postergando así la discusión sobre la exigencia de Estados Unidos de que Irán entregue su reserva de uranio altamente enriquecido. Hasta ahora, Qatar, a menudo vista como el mediador más hábil en Medio Oriente, no había estado actuando directamente como intermediario en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, dejando inicialmente la tarea a Omán y más recientemente a Pakistán. El jefe del ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, también se esperaba en Teherán, pero Irán minimizó los informes sobre un avance. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que aunque ha habido “un pequeño progreso”, Estados Unidos no aceptará que Irán tenga el poder de imponer peajes sobre el envío comercial a través del estrecho de Ormuz. Dijo que Pakistán sigue siendo el principal interlocutor de Estados Unidos. Irán ha establecido una Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA) que impondría peajes, así como el envío directo a vías navegables específicas. Estados Unidos insiste en que los peajes no pueden ser una opción. Anwar Gargash, asesor diplomático principal de los Emiratos Árabes Unidos, advirtió que Irán podría estar sobre negociando, diciendo que tienen “tendencia a sobreestimar sus cartas”. [Contexto: Qatar, Omán, Pakistán y otros países actúan como mediadores en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el estrecho de Ormuz y el programa nuclear de Irán] [Verificación de los hechos: Marco Rubio es el senador de Estados Unidos, no el secretario de Estado].