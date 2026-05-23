Aviadores de operaciones especiales del Ejército de EE.UU. volarán tanto los MV-75 tiltrotores como los MH

Aviadores de operaciones especiales del Ejército de EE.UU. volarán tanto los MV-75...

Oficiales de operaciones especiales reafirman los planes previamente declarados de implementar el tiltrotor Bell MV-75, pero aseguran que no reemplazará completamente la variante de misión especial Sikorsky MH-60.

Al igual que el Ejército de los Estados Unidos en general, el selecto 160th Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales planea operar simultáneamente sus helicópteros Sikorsky Black Hawk y el próximo Bell MV-75 Cheyenne II.

Los oficiales de adquisiciones de helicópteros de ala giratoria del Comando de Operaciones Especiales de EE. UU., que equipa al 160th, indican que el regimiento ve la necesidad tanto de sus actuales Sikorsky MH-60M Black Hawks especializados como del MV-75, que ofrecerá mejoras significativas en velocidad y alcance.

“Esas tienen dos misiones diferentes”, dijo el coronel Aron Hauquitz, del Comando de Aviación de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos.

Hauquitz y otros oficiales de adquisiciones del Comando de Operaciones Especiales de EE. UU. hablaron en Tampa, Florida, como parte de la conferencia anual SOF Week del 18 al 21 de mayo.

El MH-60 es utilizado por el 160th para transportar a miembros de las diversas unidades de comandos de élite del Pentágono a sitios objetivo. Una subvariante armada de Penetración de Acción Directa, o DAP, del MH-60 también es volado por el 160th.

Imágenes de la redada de enero que capturó al entonces líder venezolano Nicolás Maduro en Caracas sugieren que los MH-60 jugaron un papel central tanto en el envío como en la extracción del equipo de asalto con su objetivo.

El 160th también opera el más grande Boeing MH-47G de dos rotores, un derivado del tipo de transporte pesado CH-47F Chinook, para inserciones de mayor alcance y entrega de equipo pesado. Esas misiones, particularmente la inserción de largo alcance, probablemente serán un objetivo para el nuevo MV-75.

Algunos MH-60 aún serán desinvertidos, ya que SOCOM y el 160th reequilibran la flota de ala giratoria en torno a la capacidad de tiltrotor.

“Habrá una reducción en la flota de MH-60 a medida que incorporemos el MV-75 en combate”, confirma Hauquitz. “Resolveremos eso a medida que nos acerquemos y el MV-75 se una”.

Actualmente, el Ejército de EE. UU. es líder en el desarrollo del Cheyenne II, aunque el servicio ha colaborado con SOCOM y Bell para asegurarse de que características particulares de operaciones especiales como una sonda de reabastecimiento en vuelo y un radar de seguimiento de terreno pueda ser fácilmente añadido al diseño del modelo base.

Oficiales del Ejército dicen que ahora incluso están considerando agregar capacidad de reabastecimiento en vuelo a su flota estándar de MV-75.

SOCOM también añadirá el sistema radar de seguimiento de terreno y evasión Raytheon AN/APQ-187 Silent Knight para ayudar con las misiones de inserción encubierta.

“El ejército está trayendo un avión muy capaz, y vamos a colocar nuestro equipo de misión especial muy capaz a bordo para que las tripulaciones aéreas y los operadores puedan llegar a los lugares a los que necesitan llegar”, dice el teniente coronel Cameron Keough, piloto de pruebas experimental y gerente de programa del esfuerzo del MV-75 de SOCOM.

Bell y el ejército planean comenzar una campaña de pruebas de vuelo con el primer prototipo MV-75 antes de 2028. Pilotos de prueba del ejército ya han comenzado un entrenamiento cruzado con el Cuerpo de Marines de EE. UU. en el tiltrotor Bell MV-22 Osprey en el ínterin.

Bell le dijo a FlightGlobal que sigue en camino para cumplir el objetivo declarado del ejército de implementar MV-75 operativos en unidades de combate de primera línea para 2030.

Las entregas de aeronaves de operaciones especiales para el 160th seguirán después de eso.

Mientras tanto, SOCOM continúa apoyando las actualizaciones de la flota de MH-60M, incluyendo la estandarización de la flota al estándar Block 1.1. Keough dice que ese esfuerzo se completará en 2029.

Las actualizaciones posteriores, diseñadas ya sea como Bloque 1.2 o Bloque 2.0, verán mejoras como un nuevo motor si el Ejército de EE. UU. avanza con el programa de Motor de Turbina Mejorado. Eso integraría el turboshaft T901 de GE Aerospace en toda la flota de Black Hawk, incluidos los MH-60M.

“Estamos siguiendo de cerca eso”, dice Keough. “Si continúa siendo exitoso, integraremos ese motor”.

Sikorsky está actualmente realizando pruebas de vuelo del T901; sin embargo, el ejército no se ha comprometido a financiar completamente la implementación operativa del nuevo motor.

Actualmente, los UH-60M convencionales están alimentados por dos T700 de GE, mientras que SOCOM ha implementado el más capaz turboshaft YT706 para los MH-60M del 160th.

Aunque tiene un mayor consumo de combustible, el YT706 ofrece una mayor potencia, lo que ayuda a compensar el peso adicional de la configuración del MH-60M.

El T901 ofrecerá un 50% más de potencia en comparación con el T700, al tiempo que reducirá el consumo de combustible y los costes de sostenibilidad.