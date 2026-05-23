La auditoría de 2024 de los demócratas provoca sentimientos encontrados hacia el liderazgo del presidente del DNC, Ken Martin.

La publicación del tan esperado informe postelectoral de las elecciones de 2024 por parte del Comité Nacional Demócrata desató un nuevo debate entre los demócratas, tanto sobre el informe en sí como sobre el acosado presidente del partido, Ken Martin.

Horas después de la publicación del informe el jueves, Martin tuvo una llamada con miembros del comité de finanzas nacional.

El informe afirmó que los demócratas no presentaron un argumento sólido sobre por qué Trump no debería haber sido elegido y que la campaña de Harris se apoyaba demasiado en la noción de que Trump era “inaceptable”, en lugar de construir un argumento positivo sobre por qué Harris debería ser presidenta. También afirmó que la campaña descuidó llegar a los votantes rurales y encontró que Harris tuvo un desempeño deficiente entre hombres jóvenes latinos y afroamericanos, centrándose principalmente en las votantes femeninas.

Martin recibió duras críticas por liberar el informe sin estar completamente terminado y aparentemente en desorden. En cada página de la auditoría, se lee un descargo de responsabilidad que dice: “Este documento refleja las opiniones del autor, no del Comité Nacional Demócrata. El Comité Nacional Demócrata no recibió los recursos subyacentes, entrevistas o datos de apoyo para muchas de las afirmaciones aquí contenidas y, por lo tanto, no puede verificar de manera independiente las afirmaciones presentadas”.

“Cuando recibí el informe a finales del año pasado, no estaba listo para la televisión”, dijo Martin en un artículo publicado en Substack después de la publicación del informe. “Ni siquiera cerca. Y dado que no se proporcionó ningún material fuente, corregirlo habría significado comenzar de nuevo, desde el principio: cada conversación, cada entrevista, cada conjunto de datos”.

Además, en el informe no se menciona la guerra entre Israel y Gaza, la decisión de Biden de postularse a pesar de las amplias preocupaciones sobre su edad, no hay una sección de conclusiones y se han encontrado múltiples errores fácticos según el DNC y según la revisión de ABC News.

Miembros del comité en la llamada, que pidieron no ser nombrados, le dijeron a ABC News que se le preguntó a Martin por qué no intentó rehabilitar el informe, que él reconoció que no estaba listo para “el horario estelar”, después de que lo recibiera por primera vez.

Según dos miembros del comité de finanzas nacional en la llamada, Martin dijo que el informe estaba en mal estado y que hubiera llevado tiempo revisarlo.

Una tercera fuente en la llamada de finanzas le dijo a ABC News que Martin dijo que, dado que el DNC no tenía ninguno de los materiales fuente en los que se basaba el informe, no era posible “rehabilitarlo”.

“No tendríamos más remedio que comenzar desde cero y habría llevado otros 3, 4, 5 meses reunirlo todo. Y mira, asumo esa decisión y con la perspectiva del tiempo, por supuesto, desearía haberlo hecho, pero en lugar de eso, dije que nos íbamos a centrar en las lecciones”, dijo Martin en la llamada de finanzas del jueves, según la fuente.

“No puedo volver atrás y cambiar el pasado, pero sí creo en la transparencia y por eso lo liberamos hoy”, agregó Martin, según la tercera fuente en la llamada.

Amanda Litman, cofundadora y presidenta de Run for Something, dijo que en las últimas semanas algunos estrategas senior le han preguntado si estaría interesada en reemplazar a Martin, aunque ella dijo que no está interesada en hacerlo. Litman dijo que “no puede imaginar” que Martin permanezca en el liderazgo, pero reconoció que el proceso para destituir al presidente del partido es “complicado”.

Un donante demócrata de larga data y ex delegado del DNC dijo en una entrevista que Martin hizo un “gran disservice” al publicar un informe incompleto.

“No es débil por liberar el informe, es débil porque publicó un informe incompleto que él mismo reconoce que no está listo para el horario estelar en lugar de hacer el trabajo y presentar algo real, ejecutable y sustancial”, agregó el donante.

En una llamada de personal realizada el jueves, el presidente del DNC, Ken Martin, abordó las preocupaciones sobre los llamados a que dimitiera.

Según una fuente familiarizada con la llamada del personal, Martin dijo: “Este fue un gran error. Soy responsable, y ahora es hora de que avancemos en el DNC, y espero que avancen conmigo”.

Un miembro del comité de finanzas nacional del DNC dijo que están “súper preocupados” de que el manejo y la publicación del informe alejen a los donantes y que “sin duda va a perjudicar”.

“Muchos donantes están preocupados, y hoy no ha traído más confianza ni ha hecho que nadie se sienta mejor sobre la dirección del DNC”, dijo el miembro del comité.

Una fuente que trabaja en la política demócrata dijo sobre el informe, sin tomar posición sobre Martin: “Creo que el informe es un desastre. Lo único peor que el informe explicando que el partido está equivocado en política es la apariencia de incompetencia al evaluar lo que salió mal en 2024”.

El gobernador demócrata de Pensilvania, Josh Shapiro, habló con Martin la semana pasada sobre la auditoría, confirmó una fuente a ABC News. Shapiro le dijo a Martin que el DNC debería publicar el informe por transparencia, dijo la fuente.

La representante Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata de Nueva York, dijo a los reporteros el jueves que le parecía “increíble” que el informe no discutiera la reacción de los votantes ante la guerra en Gaza.

Algunos miembros del DNC no creen que el manejo del informe sea motivo para reemplazar a Martin.

Andrew Lachman, miembro del DNC, dijo en una entrevista que Martin debería permanecer como presidente y que ha estado haciendo un “buen trabajo”.

James Zogby, otro miembro del DNC, dijo que Martin no debería ser destituido, pero, “Si hubo un error, fue prometerlo y luego no cumplir con ello”.

“He estado en el partido durante 33 años, y he visto presidentes del partido venir y venir”, dijo Zogby. “Este es el primero que se enfocó en construir el partido, y por supuesto, ha molestado a algunos en el proceso”.