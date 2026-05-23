Breve de guerra en Ucrania: Putin promete venganza después de culpar a Kyiv por el ataque en Luhansk que dice mató a seis

El presidente ruso Vladimir Putin ha culpado a Ucrania por lo que describió como un mortífero ataque con drones a un dormitorio de estudiantes en Luhansk, una región controlada por Rusia en el este de Ucrania, y ha prometido tomar represalias. El ejército de Ucrania negó las acusaciones rusas y dijo que había atacado a una unidad de comando de drones de élite en la zona. El presidente ruso dijo en un comunicado, transmitido por la televisión estatal el viernes, que ordenó a su ejército preparar opciones para retaliar por el ataque en Starobilsk que mató a seis personas y dejó heridas a docenas, con 15 personas aún desaparecidas. Dijo que el ejército de Kyiv debe haber sabido a qué estaba apuntando. En una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU convocada por Rusia, Melnyk Andrii, el embajador ucraniano en la ONU, rechazó las acusaciones de crímenes de guerra de sus contrapartes rusas, llamándolas un “puro espectáculo de propaganda”. Añadió que las operaciones del viernes “se dirigieron exclusivamente a la maquinaria de guerra rusa” con ataques que neutralizaron una refinería de petróleo, “que estaba abasteciendo a las fuerzas de ocupación, depósitos de municiones, activos de defensa aérea y también centros de comando.”

El presidente checo, Petr Pavel, ha instado a la OTAN a “mostrar sus dientes” en respuesta a las repetidas pruebas de Rusia de la resolución de la alianza en su flanco oriental, sugiriendo una serie de opciones que incluyen apagar su internet, cortar la conexión de sus bancos con los sistemas financieros globales y derribar aviones que violen el espacio aéreo aliado. Hablando con The Guardian en Praga, Pavel pidió respuestas “decisivas, potencialmente incluso asimétricas” para contrarrestar el comportamiento provocativo de Moscú contra la alianza o correr el riesgo de que el Kremlin intensifique sus acciones.

El organismo internacional de control nuclear de la ONU dijo el viernes que las autoridades ucranianas informaron que se había desatado un incendio en la subestación eléctrica de 750 kilovoltios de Dniprovska debido a la actividad militar, lo que provocó que una central nuclear se desconectara parcialmente de la energía externa. La Agencia Internacional de Energía Atómica dijo que los bomberos estaban combatiendo el fuego pero que una central nuclear en funcionamiento se había desconectado parcialmente de sus suministros de energía externa a pedido del operador de la red.

Escombros cayendo de drones provocaron un incendio en una terminal de petróleo en el puerto del Mar Negro de Novorossiysk en Rusia, hiriendo a dos personas y dañando varios edificios técnicos y administrativos, informaron las autoridades temprano el sábado. Los hombres heridos estaban en la calle cuando los drones atacaron el puerto y estaban siendo tratados en el hospital. Las fuerzas ucranianas también atacaron el viernes una refinería de petróleo rusa en Yaroslavl, a unos 700 km de la frontera. El Ministerio de Defensa de Ucrania dijo X el viernes que Ucrania había golpeado 11 instalaciones petroleras rusas este mes hasta el 21 de mayo, incluyendo Kirishi, una de las refinerías más grandes de Rusia.

Cientos de ucranianos marcharon por Kyiv para exigir que el gobierno vete un proyecto de ley que, según ellos, podría declarar prematuramente muertos a soldados desaparecidos. La protesta en la capital de Ucrania el viernes se enfocó en el Proyecto de Ley No. 13646 que aborda el estatus legal de las personas desaparecidas. Más de 90,000 personas figuran como desaparecidas en el registro de Ucrania.

Se espera que el número de tropas estadounidenses en Europa disminuya de 80,000 después de una revisión que refleja compromisos más amplios, dijo el secretario de estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el viernes. En Helsingborg, Suecia para una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN, Rubio dijo que “en la alianza se entiende bien que la presencia de tropas de Estados Unidos en Europa va a ser ajustada… sabes, tenemos obligaciones en el Indo-Pacífico, tenemos obligaciones en el Medio Oriente, tenemos obligaciones en el hemisferio occidental”. La semana pasada, el Pentágono dijo que detendría la rotación de 4,000 más a Polonia, solo para que aparentemente Trump revirtiera eso el jueves por la noche en las redes sociales, en un anuncio precipitado que pareció tomar por sorpresa al Pentágono.

Un grupo bipartidista de senadores estadounidenses está oponiéndose a los retrasos del Departamento de Defensa en el envío de aproximadamente $600 millones en ayuda de seguridad a Ucrania y otros aliados en Europa del Este. Enviaron una carta al secretario de defensa Pete Hegseth el viernes que solicita que los fondos se distribuyan. La fricción ha crecido entre el Congreso y la administración Trump en las últimas semanas a medida que los legisladores presionan por actualizaciones sobre qué ha sucedido con $400 millones en ayuda a Ucrania y $200 millones más para programas de defensa en Estonia, Letonia y Lituania asignados por el Congreso el año pasado.