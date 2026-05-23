Llegada de portador estadounidense al Caribe aumenta temores de acción militar contra Cuba

Las tensiones con Irán alcanzan un punto crítico, y otra confrontación se está gestando mucho más cerca de los Estados Unidos, con Washington aumentando considerablemente la presión sobre Cuba y La Habana advirtiendo que cualquier acción militar estadounidense tendría graves consecuencias.

La última escalada ocurrió después de que fiscales federales de EE. UU. acusaran al exlíder cubano Raúl Castro y a cinco pilotos de combate cubanos por el derribo en 1996 de dos aviones civiles operados por el grupo exiliado de Miami, Hermanos al Rescate. Cuatro personas murieron en el incidente, incluidos tres ciudadanos estadounidenses. Castro, de 94 años, era ministro de Defensa de Cuba en ese momento y se le acusa de autorizar el ataque mortal, según AP.

La acusación ha provocado especulaciones de que la administración Trump podría estar considerando una acción más agresiva contra La Habana, especialmente después de la operación militar de EE. UU. a principios de este año que capturó al líder venezolano Nicolás Maduro y lo llevó a Estados Unidos para enfrentar cargos. Algunos sectores duros en EE. UU. ya han pedido que se arreste a Castro y se le lleve ante la justicia.

La medida legal coincidió con la llegada del grupo de portaaviones USS Nimitz al Caribe. AP informó que el despliegue se describió como parte de ejercicios marítimos regionales, pero llega en medio de crecientes rumores en Washington sobre una posible acción militar contra Cuba.

El Wall Street Journal también informó que el ejército de EE. UU. ha llevado a cabo más de 150 horas de vuelos de vigilancia alrededor de Cuba desde febrero, utilizando drones y aeronaves tripuladas. Según el informe, los vuelos tienen como objetivo recopilar inteligencia sobre las capacidades militares cubanas y monitorear posibles violaciones del bloqueo petrolero de EE. UU., el tráfico de drogas y la migración ilegal.

Washington también ha advertido sobre el creciente nivel de actividad de inteligencia china y rusa en la isla. El Wall Street Journal informó que funcionarios estadounidenses creen que Beijing y Moscú operan instalaciones de inteligencia en Cuba lo suficientemente cerca como para monitorear importantes comandos militares estadounidenses en Florida. Funcionarios cubanos y chinos han negado las acusaciones.

Cuba ha estado bajo el gobierno comunista desde la revolución de Fidel Castro en 1959 y ha enfrentado sanciones estadounidenses durante décadas. La isla se encuentra a unos 140 kilómetros de Florida y las administraciones sucesivas de EE. UU. han visto sus alianzas con rivales estadounidenses como un motivo de preocupación estratégica.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha adoptado una política más agresiva hacia América Latina y el Caribe. Su administración ha aumentado la presión económica sobre Cuba, incluyendo medidas que han empeorado la crisis de combustible en la isla. AP informó esta semana que un barco de ayuda humanitaria de México y Uruguay llegó a La Habana con 1,700 toneladas de suministros esenciales, incluidos granos, leche en polvo y productos de higiene, mientras Cuba lucha con la creciente escasez de energía y alimentos.

La crisis ya ha causado apagones generalizados y dificultades crecientes en toda la isla. The Guardian informó en marzo que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel confirmó conversaciones con funcionarios de la administración Trump sobre el bloqueo, al mismo tiempo que insistía en que el sistema político de Cuba no estaba en negociación.

Trump ha insinuado repetidamente que Cuba podría ser obligada a realizar cambios políticos importantes. En marzo, sugirió que Estados Unidos podría buscar lo que llamó una “toma amistosa” de Cuba, según reportes de ese momento.

Esta semana, AP informó que Trump dijo que presidentes anteriores de EE. UU. habían considerado actuar contra Cuba durante décadas y sugirió que él podría ser el presidente que finalmente lo haga, tras la acusación a Castro.

El Secretario de Estado Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos y una de las voces más duras de la administración sobre La Habana, ha expresado dudas de que la diplomacia con el gobierno cubano actual tenga éxito. AP informó que Rubio dijo que la administración sigue prefiriendo una resolución negociada pero es escéptica sobre lograrla.

Por su parte, Cuba ha acusado a Washington de fabricar un pretexto para la acción militar. Funcionarios cubanos han rechazado las afirmaciones de que la isla representa una amenaza para Estados Unidos y han enmarcado la acusación contra Castro como parte de una campaña de presión más amplia.

Díaz-Canel advirtió esta semana que cualquier intervención militar de Estados Unidos provocaría una “masacre”, según informes citando sus comentarios en X.

Los analistas citados en la cobertura reciente han advertido que incluso una operación limitada de EE. UU. podría volverse impredecible. El liderazgo de Cuba ha pasado décadas preparando a su población y servicios de seguridad para la posibilidad de un ataque estadounidense, mientras que el colapso económico del país podría tener efectos tanto negativos como positivos: debilitar al estado, pero también convertir cualquier intervención en una lucha por la supervivencia del régimen.

Por ahora, Washington está combinando presión legal, económica y militar mientras deja abierta la posibilidad de la diplomacia. La Habana está señalando desafío, acusando a Estados Unidos de agresión y advirtiendo que resistirá. El resultado es una crisis que se intensifica rápidamente en el Caribe, que se desarrolla al mismo tiempo que la administración Trump considera sus próximos pasos sobre Irán.