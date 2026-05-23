Kyle Busch murió después de que una neumonía grave progresó hasta sepsis, dice su familia

alternar título Derik Hamilton/AP

CONCORD, Carolina del Norte – Kyle Busch murió después de que una neumonía severa progresó hasta convertirse en sepsis, lo que resultó en complicaciones asociadas rápidas y abrumadoras, según un comunicado emitido por su familia.

Dakota Hunter, vicepresidenta de Kyle Busch Companies, dijo en un comunicado de prensa que la familia recibió la evaluación médica el sábado.

Busch, dos veces campeón de NASCAR, murió a los 41 años el jueves, un día después de desmayarse en un simulador de Chevrolet.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la sepsis se considera una emergencia médica potencialmente mortal que ocurre cuando el cuerpo tiene una respuesta extrema e hiperactiva a una infección, lo que hace que el sistema inmunológico dañe sus propios tejidos y órganos.

Normalmente, el sistema inmunológico libera sustancias químicas para combatir patógenos como bacterias, virus u hongos, pero con la sepsis la respuesta se acelera. Los resultados pueden provocar una inflamación generalizada, formar coágulos de sangre microscópicos y provocar fugas en los vasos sanguíneos.

Se pensaba que Busch había tenido un resfriado sinusal mientras corría en Watkins Glen el 10 de mayo y se comunicó por radio con su equipo diciendo que necesitaba una “inyección” de un médico después de la carrera.

Sin embargo, se recuperó para ganar la carrera de la Serie Trucks en Dover el fin de semana pasado, y luego terminó 17° en la carrera All-Star el domingo.

Busch, que se estaba preparando para correr el domingo en la Coca-Cola 600 en Charlotte Motor Speedway, estaba probando en el simulador de carreras de Chevrolet en Concord el miércoles cuando dejó de responder y fue transportado a un hospital en Charlotte, dijeron a The Associated Press varias personas familiarizadas con la situación.

Durante la llamada de emergencia realizada esa tarde, una persona no identificada dijo tranquilamente al despacho: “Tengo un individuo que tiene dificultad para respirar, mucho calor, cree que se va a desmayar y está produciendo un poco de sangre, tosiendo un poco de sangre”.

La persona que llamó dijo que Busch estaba tirado en el piso del baño dentro del complejo y le dijo al operador que “está despierto”, según el audio proporcionado por la Oficina del Sheriff del condado de Cabarrus. Luego, el hombre dio instrucciones sobre dónde debían ir los socorristas y pidió que apagaran las sirenas al llegar.

El piloto de NASCAR Brad Keselowski dijo que sabía que Busch no se sentía bien recientemente.

“Sí, pero no entraré en detalles”, dijo Keselowski. “Pero cuando corrió la carrera de Camionetas la semana pasada, esos (pensamientos) honestamente se borraron de mi mente”.

Keselowski dijo que correr varias carreras en el mismo fin de semana puede ser difícil para la salud de un piloto, pero la mayoría no quiere perderse una carrera por temor a ser reemplazado.

“No hay escasez de conductores a quienes les encantaría ocupar mi asiento o el de cualquier otra persona si no nos sentimos bien, y creo que todos los conductores sienten esa presión”, dijo Keselowski. “Todos los atletas lo hacen. No es exclusivo de NASCAR en ese sentido. Todos pensamos: ‘No quiero ser reemplazado’. … Así que intentas superarlo lo mejor que puedas”.

Busch ganó 234 carreras en las tres principales series de NASCAR a lo largo de sus dos décadas de carrera, más que cualquier piloto en la historia.

Los 39 pilotos en el campo para la carrera del domingo competirán con una calcomanía negra con el número 8 en su auto en honor a Busch.