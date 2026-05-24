Trump giro: Abrir los estrechos, cerrar la guerra

Un corresponsal de TOI desde Washington: “Irán nunca ganó una guerra, pero nunca perdió una negociación”, dijo el presidente de EE. UU. Donald Trump en enero de 2020 durante su primer mandato. Es una línea que podría volver para perseguir a su administración en su segundo mandato. Después de semanas de escalada militar contra Irán junto a Israel, un Trump humillado ahora parece estar corriendo hacia un acuerdo que está muy lejos de los objetivos maximalistas proclamados al inicio del conflicto: no hay una “rendición completa y total” por parte de Irán, no hay un colapso del régimen en Teherán, no hay desmantelamiento verificado de la infraestructura nuclear de Irán y no hay entrega de todos los depósitos de uranio altamente enriquecido. En cambio, el objetivo inmediato de Estados Unidos se ha reducido a algo mucho más modesto: reabrir el Estrecho de Hormuz y evitar un colapso económico mundial más amplio provocado por interrupciones en los envíos de energía del Golfo. Trump dijo el sábado que el Estrecho “se abrirá” bajo un nuevo entendimiento con Teherán, aparentemente debido a la presión de otros aliados del Golfo. Irónicamente, el Estrecho funcionaba normalmente antes de que comenzara la campaña militar estadounidense-israelí. “Se ha negociado en gran parte un acuerdo, sujeto a finalización entre Estados Unidos, Irán y varios otros países”, dijo Trump en “Truth Social”, el retiro que se deslizó entre una avalancha de publicaciones extrañas, incluyendo una adulando a China, otro furioso contra los demócratas y uno afirmando que está rejuveneciendo. Despedazado por muchos aliados y críticos por “ser engañado” por Irán, Trump bajó las expectativas el domingo por la mañana, diciendo que ha informado a sus representantes “que no se apresuren en un acuerdo, ya que el tiempo está de nuestro lado”. “¡Ambas partes deben tomar su tiempo y hacerlo bien. ¡No puede haber errores! Nuestra relación con Irán se está volviendo mucho más profesional y productiva”, escribió Trump en Truth Social, mostrando un nuevo respeto por Teherán después de que las bravuconadas públicas, las negociaciones en las redes sociales y las amenazas de aniquilar a Irán no lograran los objetivos de Estados Unidos. Anteriormente, en filtraciones a los medios estadounidenses, funcionarios estadounidenses afirmaron que el acuerdo propuesto incluía un compromiso por parte de Teherán de renunciar a su uranio y reabrir incondicionalmente los estrechos. Pero la agencia de noticias estatal de Irán, Fars News, dijo que no había tales compromisos, insistiendo en que Teherán seguiría ejerciendo control soberano sobre rutas de paso, horarios, permisos y acceso a través de la vía acuática estratégica por la que pasa casi una quinta parte de los suministros de petróleo del mundo. Según informes que circulan en los círculos diplomáticos de Washington, el marco propuesto podría implicar una serie de concesiones por parte de EE. UU., incluido un alivio parcial de las sanciones para Irán, acceso a alrededor de $25 mil millones en activos iraníes congelados y una reapertura gradual del tráfico marítimo a cambio de discusiones renovadas pero indefinidas sobre el programa nuclear de Teherán. Legisladores de ambos lados expresaron incomodidad por las concesiones de Trump, algunos de ellos caracterizando el acuerdo como más generoso para Irán que lo que supuestamente otorgó el presidente Obama. “¿Ahora estamos hablando de una postura donde podríamos aceptar que el material nuclear permanezca en Irán? ¿Cómo tiene sentido eso en absoluto?”, preguntó el senador republicano Thom Tillis, mientras los iraníes parecían celebrar salir triunfantes diplomáticamente a pesar de ser golpeados militarmente. Las comparaciones desfavorables con el acuerdo que el presidente Obama había firmado con Irán parecían irritar a Trump. “Uno de los peores acuerdos jamás hechos por nuestro país fue el Acuerdo Nuclear con Irán, presentado y firmado por Barack Hussein Obama y los aficionados clasificados de la Administración Obama. Fue un camino directo para que Irán desarrolle un arma nuclear. No es así con la transacción que actualmente está siendo negociada con Irán por la Administración Trump, ¡exactamente lo contrario, de hecho!”, exclamó.