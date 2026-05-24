Real Madrid 4

El Real Madrid terminó una temporada por lo demás desastrosa con una victoria por 4-2 sobre el Athletic Club en el Santiago Bernabéu el sábado.

Gonzalo García, Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Brahim Díaz encontraron el camino hacia la red para Los Blancos, mientras que Gorka Guruzeta y Urko Izeta anotaron para los visitantes.

Real abrió el marcador en el minuto 11 cortesía de García, quien disparó a gol desde el sublime pase en diagonal de Dani Carvajal tras una jugada limpia de los anfitriones.

Jude Bellingham añadió un segundo gol cinco minutos antes del descanso cuando golpeó un exquisito remate de volea que voló alto hacia la red después de otra maravillosa asistencia, esta vez de Thiago Pitarch.

Destacadamente, después de marcar su gol, el internacional inglés —que formará parte del equipo de los Tres Leones en la Copa del Mundo de este verano— se acercó y abrazó al entrenador Alvaro Arbeloa, quien dejará el club junto a Carvajal y David Alaba.

Athletic respondió casi instantáneamente, con Gorka Guruzeta recortando la desventaja en el último suspiro del primer tiempo para darle a los visitantes algo de alegría con un fuerte remate raso desde dentro del área que dejó al portero Thibaut Courtois sin oportunidad.

Real restableció su ventaja de dos goles apenas cinco minutos después del descanso cuando Kylian Mbappé disparó desde el borde del área.

Él, al igual que Bellingham, luego abrazó a Arbeloa pero fue abucheado por secciones de la afición local.

Brahim Díaz luego marcó un cuarto gol en el minuto 87 antes de que Urko Izeta anotara para los visitantes mientras el juego se extendía al tiempo añadido.

Fue un final frenético para el partido, uno que vio al Real, e incluso a varios de sus jugadores y staff, despedirse con una victoria, antes del muy rumoreado regreso de José Mourinho este verano.