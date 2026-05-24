EE.UU.: Sospechoso muere tras tiroteo cerca de la Casa Blanca

Un sospechoso abrió fuego contra agentes del orden estacionados cerca de la Casa Blanca el sábado por la noche, lo que provocó una importante respuesta policial.

El presunto pistolero murió durante el incidente, dijo el Servicio Secreto de Estados Unidos en las redes sociales.

“Los agentes de policía del Servicio Secreto respondieron al fuego, alcanzando al sospechoso, que fue transportado a un hospital de la zona, donde murió más tarde”, según un comunicado, añadiendo que ningún agente resultó herido.

Un transeúnte también recibió un disparo, dijo el Servicio Secreto. No se ha proporcionado información sobre el estado de la víctima.

Un funcionario encargado de hacer cumplir la ley dijo a los periodistas bajo condición de anonimato que el sospechoso estaba emocionalmente perturbado y previamente se le había emitido una “orden de alejamiento”.

Oficiales del Servicio Secreto vistos en el techo de la Casa Blanca después del tiroteo Imagen: José Luis Magaña/AP Photo/Picture Alliance

¿Qué más sabemos sobre el tiroteo cerca de la Casa Blanca?

El presidente estadounidense, Donald Trump, se encontraba en la Casa Blanca en el momento del tiroteo. No se sabe si él era el objetivo previsto.

Trump había dicho en una publicación en su plataforma Truth Social el sábado por la noche que estaba en la Oficina Oval trabajando para finalizar un acuerdo con Irán.

El Servicio Secreto dijo que ningún “protegido ni operaciones de la Casa Blanca se vieron afectados”.

Benjamín Álvarez, corresponsal de DW en Washington DC, dijo que había “una fuerte presencia del Servicio Secreto, la policía y la Guardia Nacional en 17th y H Street NW”, justo afuera de la Casa Blanca.

La policía estableció un perímetro de seguridad e instó al público a evitar la zona.

Los periodistas que trabajan en la Casa Blanca dicen que les dijeron que se refugiaran después de que el área fuera cerrada.

Un miembro del Servicio Secreto impide que periodistas salgan de la Casa Blanca Imagen: José Luis Magaña/AP Photo/Picture Alliance

La escena del tiroteo del sábado está muy cerca de donde dos soldados de la Guardia Nacional de Virginia Occidental fueron baleados en noviembre de 2025. Uno de los soldados murió, mientras que el otro quedó en estado crítico.

Intentos de asesinar a Trump

El incidente del sábado se produce menos de un mes después de que Trump fuera objeto de lo que las autoridades dicen que fue un intento de asesinato el 25 de abril mientras el presidente asistía a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en un hotel de la capital estadounidense.

Había una fuerte presencia de seguridad alrededor de la Casa Blanca. Imagen: Alex Brandon/AP Photo/Picture Alliance

Un hombre de 31 años ha sido acusado de intento de asesinato.

Trump, de 79 años, ha sobrevivido a otros dos presuntos intentos de asesinato.

Una bala le rozó la oreja cuando lo atacaron en un mitin de campaña electoral en Pensilvania en julio de 2024.

En septiembre de ese año, un hombre fue acusado de conspirar para matar a Trump en su campo de golf de Florida.

Editado por: Dmytro Hubenko

No dejes que el algoritmo oculte la noticia. Si confía en nuestro equipo para obtener informes confiables, tómese un momento para seleccionarnos como su fuente preferida en Google haciendo clic aquí y presionando el botón “estrella” o “preferido”.por lo que siempre verás nuestras noticias verificadas primero.