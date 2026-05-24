Con un acuerdo con Irán en el horizonte, los republicanos se están volviendo unos contra otros

Hola, aquí el corresponsal de ABC para Oriente Medio, Matthew Doran, desde Jerusalén. Esta es nuestra actualización semanal sobre lo que está sucediendo en la guerra del Oriente Medio. Han pasado 86 días desde que comenzó.

Aquí tienes lo que debes saber ahora: – Aún no hay un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, a pesar de que Donald Trump y algunos de sus lugartenientes clave como Marco Rubio hablan sobre lo cerca que podría estar un acuerdo. A pesar de decir que estaba “en gran parte negociado” y que se anunciaría pronto, el presidente de los EE. UU. ahora está diciendo que no se dejará presionar hacia ningún acuerdo. – Los detalles de este posible acuerdo siguen siendo desconocidos, pero hay muchas sugerencias circulando en los medios sobre lo que probablemente incluye. En primer lugar, apunta a una extensión del alto el fuego actual por otros 60 días, durante los cuales Irán reabriría el Estrecho de Ormuz y permitiría que el tráfico marítimo vuelva a niveles previos a la guerra. – Pero los medios estatales iraníes están disputando la posición de EE. UU. sobre el transitado canal marítimo. La agencia de noticias Fars insiste en que Irán seguirá manteniendo el control sobre el estrecho, y que aunque el tráfico aumentará, no será sin restricciones, potencialmente haciendo referencia al llamado problema del “peaje”, con Irán cobrando tarifas por el paso. – Más ampliamente, el tratar con las ambiciones nucleares de Irán se pospondría hacia el futuro: la extensión del alto el fuego vendría con un compromiso de negociar más sobre el tema de la reserva de uranio enriquecido del régimen y su programa nuclear. – Los medios israelíes informan graves preocupaciones dentro del gobierno de Benjamín Netanyahu y el establishment de defensa israelí sobre cualquier acuerdo, preocupados sobre si es una capitulación al régimen en Teherán y cualquier demanda de que ponga fin a su bombardeo de presuntos blancos de Hezbollah en Líbano.

Aquí tienes qué estar atento en los próximos días: – Aparte de si este acuerdo se concreta, algo a lo que no podemos dar la espalda es a Líbano. – Benjamín Netanyahu ya ha dicho: “El presidente Trump también reafirmó el derecho de Israel a defenderse contra amenazas en todos los frentes, incluido Líbano.” – En otras palabras, Israel continuará atacando posibles amenazas de Hezbollah en Líbano. La razón por la que esto es importante, además del impacto que tendrá en la población civil, es cómo es interpretado por Irán.

Y aquí es lo que estaré vigilando: – El presidente iraní Masoud Pezeshkian ya estaba señalando con el dedo a Israel, en una entrevista con los medios estatales el domingo. “No estamos buscando inestabilidad en la región. La fuerza desestabilizadora en la región es Israel, que persigue el plan de Gran Israel y está conspirando de diversas maneras para mantener la guerra, la inestabilidad y la división en la región.”

Gracias por acompañarme. Nos vemos a la misma hora la semana que viene.