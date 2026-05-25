El expertise en drones de Ucrania ha abierto las puertas a la colaboración con países del Golfo de maneras que podrían desplazar las opciones militares de Estados Unidos (Foto de Salah Malkawi/Getty Images).

Después de cambiar las cosas en el campo de batalla y cambiar la naturaleza de la guerra moderna en el proceso, Ucrania está a punto de transformar el mundo en otro salto adelante al convertirse en una potencia geopolítica. Hasta ahora, la mayoría de los países que colaboraron con Ucrania lo hicieron como proveedores de apoyo. El hecho de que lo hicieran de manera gradual, a menudo demasiado tarde, obligó a Kiev a desarrollar sus propias iniciativas para sobrevivir. Esa costumbre de autosuficiencia forzada ahora le ha permitido pasar de la defensa al ataque en varios frentes, incluida el área de influencia geopolítica, un área en la que nadie pensó que podría competir contra Rusia. Hasta ahora.

Aquí tienes algunos ejemplos: recientemente, Kyiv se ha ofrecido a ayudar militarmente a Moldavia a contener la amenaza vecina del enclave cliente de Moscú, Transnistria, con tropas, asesores y conocimiento tecnológico. Este es un movimiento particularmente astuto, en múltiples niveles simbólicos y prácticos. Contrarresta los movimientos de Rusia en un tablero de ajedrez más amplio que afectará a Ucrania, en este caso el intento del Kremlin de intimidar a Europa desde su flanco este para evitar que ayude a Ucrania. Demuestra a los países europeos que Ucrania defenderá a Europa contra amenazas directas, incluso si la UE no puede o no quiere, haciendo acuerdos directos con estados miembros. Precipita la amenaza de un inminente levantamiento político en Rumanía, donde parece probable que un populista pro-Moscú gane las elecciones próximas. Salta por encima de todo el papeleo para que Ucrania se una a la UE o la OTAN simplemente invirtiendo el proceso y colocando tropas ucranianas en Europa.

Un acuerdo comparable se está discutiendo actualmente entre el ejército de EE. UU. y Ucrania. Mientras que la Casa Blanca parece decidida a dejar de proporcionar ayuda a Ucrania para defenderse, el Pentágono adopta una posición más práctica y urgente. Los jefes de los servicios armados saben que están rezagados crucialmente en las técnicas de la guerra moderna con drones y la revolución resultante de costos más bajos. Esto se aplica no solo a la tecnología básica de UAV, sino a toda la tecnología relacionada, la automatización a través de la inteligencia artificial, el bloqueo y contra bloqueo de drones, la vigilancia aérea, la tecnología de drones navales y terrestres robóticos, entre otros. La colaboración funcional de este tipo en áreas tan centrales para la planificación futura pondría una vez más al ejército de EE. UU. en simbiosis directa con el de Ucrania, evitando silenciosamente los vientos políticos más altos.

Pero hay otro factor: el peligro de que la ayuda más barata, rápida y menos condicional de Ucrania desplace o reduzca los lucrativos acuerdos de armas de Estados Unidos con el Golfo, que han superado los $100 mil millones en la última década. Las nuevas alianzas de Kyiv en esa región lo ponen en una posición para establecer contrapartidas a la oferta del Pentágono. Aquí, nuevamente, el ministerio dron de Ucrania a otros países le otorga influencia geopolítica en todo el mundo.

En el Golfo y Arabia Saudita, el shock de la vulnerabilidad a los Shaheds y misiles de Irán ha abierto la puerta a la presencia militar de Kyiv. El daño infligido por Irán, con ayuda de Rusia y China, fue lo suficientemente extendido, a pesar de las costosas defensas suministradas por EE. UU., como para amenazar el modelo económico del Golfo para el futuro previsible. La participación de Ucrania proporciona conocimientos no solo en defensa contra Shaheds, sino también en una amenaza de contraataque asequible de oleadas masivas de ataques de precisión contra objetivos iraníes.

Otra innovación fundamental, que nadie ha tenido en cuenta en el futuro de la guerra, es que Ucrania ha adaptado el uso de drones para reemplazar la necesidad de tropas terrestres, en efecto una guerra de drones en lugar de guerra terrestre. Hemos visto la aplicación de esto de múltiples formas, como el objetivo de soldados en trincheras, líneas de árboles, casas, autos y numerosos otros lugares donde antes se necesitaban tropas terrestres para hacer el trabajo. En efecto, el antiguo combate casa por casa o incluso la práctica de patrullar calles ya no será necesaria.

Este avance en particular alteraría críticamente el estancamiento militar de EE. UU. en Irán, por ejemplo, donde no han logrado presionar al régimen después de una devastación masiva por bombardeos aéreos porque el siguiente paso requeriría una invasión. Es, en efecto, el equivalente a la eliminación masiva de elementos de Hezbollah en Líbano a través de sus teléfonos celulares. Excepto que esto no es un golpe de guerra puntual, sino una estrategia de campaña continua, que superaría la parálisis de Washington en el enfrentamiento contra el régimen iraní.

El principio para el ejército de EE. UU. en la región no se aplica solo en Irán. Informes recientes indican que muchos de los misiles que impactaron en las instalaciones de los países del Golfo provinieron de elementos proiraníes dentro de Irak. Los perpetradores se esfumaron en las calles de la ciudad o garajes. Los objetivos móviles o de pequeños grupos escondidos en áreas residenciales son mucho mejor manejados por drones, causando un daño mínimo en los alrededores, especialmente al tratar con un país nominalmente amigo como Irak.

Sobre todo, la presencia ucraniana en el Golfo significa que puede extenderse a través de continentes para neutralizar la profundidad estratégica internacional de Moscú al atacar directamente desde cerca a Irán, el más firme aliado de Rusia en la guerra contra Ucrania. En los Países Bálticos y Taiwán, se están llevando a cabo ententes similares con Ucrania.

El tamaño puro de Rusia, que se extiende desde el Atlántico hasta el Pacífico, del polo norte al Medio Oriente, ha significado que puede hacer intervenir aliados de un extremo del mundo a conflictos en el otro. Tropas norcoreanas, por ejemplo, o materiales de guerra de China, para usar en Ucrania. Moscú está librando una guerra mundial, aunque los países occidentales no lo reconozcan. Ucrania es el único país que realmente aborda el desafío de manera holística. La diplomacia con drones de Ucrania en todo el mundo le está permitiendo orquestar sus necesidades estratégicas de maneras hasta ahora reservadas para las superpotencias.