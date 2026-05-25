Irán dice que no hay un acuerdo inminente a pesar del progreso en las conversaciones con EE. UU.

Irán dice que no hay un acuerdo inminente a pesar del progreso...

Irán advirtió el lunes que un acuerdo para poner fin a la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel no estaba cerca, después de que el presidente Donald Trump creara expectativas y luego las rebajara de que un trato pudiera estar cerca.

Mientras Teherán reconoció avances pero minimizó la idea de que un anuncio pudiera llegar pronto, el secretario de Estado Marco Rubio dijo el lunes que un acuerdo sigue siendo posible.

Un acuerdo podría ser finalizado “hoy”, dijo Rubio durante un viaje a la India. Advirtió que si las conversaciones fallaban, Washington encontraría “otra forma” de resolver la situación.

En medio de una frenética diplomacia desde Oriente Medio hasta China, los principales negociadores de Irán estaban en Catar, un jugador cada vez más central en los esfuerzos acelerados para asegurar un acuerdo que ponga fin a la guerra de tres meses y restablezca el transporte marítimo a través de la crucial ruta comercial del estrecho de Ormuz.

El marco de un posible acuerdo, según un alto funcionario de la administración, daría a las dos partes 60 días para llegar a un acuerdo de paz completo que, según el funcionario, “cumplirá con las prioridades del presidente Trump y garantizará que Estados Unidos y la región sean más seguros y prósperos en el futuro”.

El acuerdo comprometería a Irán a no desarrollar armas nucleares, dijo el alto funcionario de la administración, y se comprometería a renunciar al “polvo nuclear” – el término de Trump para el uranio enriquecido – aunque dejaría los detalles sobre cómo esto podría suceder a las conversaciones durante los siguientes 60 días.

A cambio, Estados Unidos levantaría gradualmente su bloqueo naval y ofrecería a Irán el alivio financiero tan buscado para su débil economía, aunque el funcionario dijo que esto solo sucedería una vez que Teherán cumpliera con su parte del acuerdo.